ട്രംപിനെ പിന്നിലാക്കി ഡിസാന്റിസ് കുതിക്കുന്നു

ന്യൂയോർക്ക് ∙ 2024 ലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രംപിനെ പിന്നിലാക്കി റോൺ ഡിസാന്റിസ് കുതിക്കുന്നു. മോൺമൗത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ സർവെയിൽ ട്രംപിനെക്കാൾ 13 ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് റോൺ ഡിസാന്റിസ് കുതിക്കുന്നത്. 2024 ലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ വോട്ടർമാരുടെ വോട്ടെടുപ്പിൽ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, ഫ്ലോറിഡ ഗവർണർ റോൺ ഡിസാന്റിസ് എന്നിവരായിരിക്കും മുഖ്യ എതിരാളികൾ. ട്രംപ് രംഗത്തു നിന്നും പുറത്തായാൽ മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെൻസ്, നിക്കി ഹേലി, മൈക്ക് പോംപിയോ തുടങ്ങിയ മറ്റ് ജിഒപികളിൽ ആരെങ്കിലുമായിരിക്കും ഡിസാന്റിസിനെ എതിരിടുന്നത്

ഡിസാന്റിസിന്റെ പ്രചാരണം മുന്നേറുമ്പോൾ സാമ്പത്തികമായി ട്രംപിനോട് സമനില നിലനിർത്താൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് മുഖ്യ ഘടകം സർവേ നടത്തിയ മോൺമൗത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോളിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഡയറക്ടർ പാട്രിക് മുറെ പറഞ്ഞു. സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത ജിഒപി വോട്ടർമാരിൽ 40% പേർ മാത്രമാണ് ട്രംപിനെ പിന്തുണച്ചത്.

കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ വോട്ടർമാർക്കിടയിലും പ്രതിവർഷം 100,000 ഡോളറിൽ കൂടുതൽ വരുമാനം നേടുന്നവർക്ക് ഇടയിലും ഡിസാന്റിസിന് ട്രംപിനേക്കാൾ ലീഡുണ്ട്. പ്രതിവർഷം 50,000 ഡോളറിൽ താഴെ വരുമാനം നേടുന്നവരിലും മുതിർന്നവർക്കിടയിലും ട്രംപ് ആരോഗ്യകരമായ ലീഡ് നിലനിർത്തുന്നു.

ഡിസാന്റിസ് ഇതിനകം തന്നെ കാര്യമായ അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബറിൽ സമാനമായ വോട്ടെടുപ്പിൽ ഡിസാന്റിസ് 39% മുതൽ 26% വരെ ഉയർന്നു, മറ്റുള്ളവർ വളരെ പിന്നിലായിരുന്നു.

‌ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥി ട്രംപ് മാത്രമാണ്. എന്നാൽ അടുത്തയാഴ്ച ഹേലി രംഗത്തുവരുമെന്നു തീർച്ചയാണ് .വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മേയ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂണിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നും ഡിസാന്റിസിന്റെ വക്താക്കൾ പറയുന്നു.

ട്രംപ് ഇതിനകം തന്നെ ഡിസാന്റിസിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ വളരെ ഉദാരമനസ്‌കനാണെന്നും, ഹൈസ്‌കൂൾ അധ്യാപകനായിരിക്കെ കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികളുമായി സൗഹൃദം പുലർത്തുന്ന 2002-ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഡിസാന്റിസ് ഈ ആരോപണം നിഷേധിച്ചിരുന്നു.

