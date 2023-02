അമേരിക്കന്‍ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് പുതിയ ആശങ്ക; നോറോവൈറസ് പടരാൻ സാധ്യത

ഹൂസ്റ്റണ്‍ ∙ അമേരിക്കയില്‍ ഇപ്പോള്‍ രോഗങ്ങള്‍ പടര്‍ത്തുന്ന ആശങ്ക പെരുകുകയാണ്. നീണ്ട നാളത്തെ ലോക് ഡൗണുകള്‍ക്ക് ശേഷം ജനങ്ങളുടെ പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞതിന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ആശുപത്രികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ സങ്കീര്‍ണമാക്കുകയാണ്. അണുബാധകള്‍ വീണ്ടും വർധിക്കുന്നതിനാല്‍ വരും ആഴ്ചകളില്‍ ‘സ്റ്റൊമക്ക് ഫ്ലൂ’വിനെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 2023-ല്‍ നോറോവൈറസ് അണുബാധ 66 ശതമാനം ഉയര്‍ന്നതായും രാജ്യത്തുടനീളം വർധിക്കുന്നതായും ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത് വൈറസ് സാധാരണയേക്കാള്‍ നേരത്തെ പടരുന്നു എന്നാണ്. കൂടാതെ ലോക്ഡൗണുകള്‍ വൈറസിനെതിരെ പോരാടുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന പ്രതിരോധശേഷി കവര്‍ന്നെടുത്തതിന് ശേഷം രോഗങ്ങള്‍ പതിവിലും ഗുരുതരമാകുമെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്.

ഗുരുതരമായ കേസുകളില്‍, നോറോവൈറസ് രോഗികളില്‍ നിര്‍ജ്ജലീകരണത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയാക്കും. അണുബാധ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാര്‍ഗം പതിവായി കൈ കഴുകുക എന്നതാണ്. എന്നാല്‍, കോവിഡിനെതിരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഹാന്‍ഡ് സാനിറ്റൈസറുകള്‍ നോറോവൈറസിനെതിരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ലെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു. നോറോവൈറസ് അണുബാധയുടെ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചത് യുകെ ആണ്. ഇതിനകം തന്നെ ദുര്‍ബലമായ യുഎസിലെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ നോറോ വൈറസ് തകിടം മറിക്കും എന്നാണ് ആശങ്കപ്പെടുന്നത്.

സെന്റര്‍സ് ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്റെ (സിഡിസി) ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള്‍ കാണിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് മുതല്‍ 225 നോറോ വൈറസ് രോഗങ്ങള്‍ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം രേഖപ്പെടുത്തിയ 172 ന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് വര്‍ധിച്ചു. ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റില്‍ - 2023 ജനുവരി 9-ന് അവസാനിക്കുന്ന ആഴ്ചയിലെ ഡാറ്റ ഉള്‍പ്പെടെ - 20-ലധികം പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍, കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇതേ ആഴ്ചയില്‍ 15 പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ ഉണ്ടായി. സിഡിസിക്ക് ഡാറ്റ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന 14 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേസുകള്‍ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അലബാമ, മസാച്ചുസെറ്റ്‌സ്, മിഷിഗണ്‍, മിനസോട്ട, നെബ്രാസ്‌ക, ന്യൂ മെക്‌സിക്കോ, നോര്‍ത്ത് കരോലിന, ഒഹായോ, ഒറിഗണ്‍, സൗത്ത് കരോലിന, ടെന്നസി, വിര്‍ജീനിയ, വിസ്‌കോണ്‍സിന്‍, വ്യോമിംഗ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്.

നൊറോവൈറസിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകള്‍ മുന്‍പെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ലോക്ഡൗണുകള്‍ കുട്ടികളെ അണുക്കളുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തുന്നത് തടഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവര്‍ക്ക് പ്രതിരോധശേഷി കുറയുകയും ചെയ്തു. ഇതിനർഥം പലരും അണുബാധയുടെ അപകടസാധ്യതയുള്ളവരാണെന്നും വൈറസിനെ ചെറുക്കാന്‍ വേണ്ടത്ര ശക്തമായ പ്രതിരോധശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല എന്നുമാണ്.

നിര്‍ജ്ജലീകരണം പലപ്പോഴും ആദ്യകാല മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളമാണ്. രോഗികളില്‍ വരണ്ട വായയും തൊണ്ടയും ഉള്‍പ്പെടുന്നു, അലസത, തലകറക്കം, വർധിച്ച മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് എന്നിവും സംഭവിക്കാം. ഹാന്‍ഡ് സാനിറ്റൈസര്‍ ആല്‍ക്കഹോള്‍ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനാല്‍ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാന്‍ ഇവയ്ക്കു കഴിഞ്ഞേക്കില്ല എന്നും വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. ഇതിനർഥം നന്നായി കൈകഴുകുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് പിടിക്കാതിരിക്കാന്‍ ഒരാളെ സഹായിക്കൂ.

നൊറോവൈറസിന് വര്‍ഷം മുഴുവനും പടരാന്‍ കഴിയും. എന്നാല്‍ തണുപ്പുകാലത്തിന്റെ അവസാനത്തില്‍ ചൂടുകൂടുമ്പോള്‍ കേസുകള്‍ വർധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മലം വഴിയാണ് വൈറസ് പകരുന്നത്. അത് കൈകളിലേക്ക് എത്തുകയും പിന്നീട് ആളുകള്‍ സ്പര്‍ശിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രതലങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെറിയ അളവില്‍ മാത്രം വൈറസ് ഉള്ളില്‍ ചെന്നാല്‍ പോലും അണുബാധ ഉണ്ടാകാം. ഓക്കാനം, ഛര്‍ദ്ദി, വയറുവേദന അല്ലെങ്കില്‍ മലബന്ധം എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികള്‍ക്ക് ഒന്നു മുതല്‍ മൂന്ന് ദിവസം വരെ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന നേരിയ അസുഖം അനുഭവപ്പെടുന്നു.

നോറോവൈറസ് പിടിപെടാനുള്ള ഏറ്റവും അപകടസാധ്യതയുള്ളവരില്‍ ഇതുവരെ അതിനെതിരെ പ്രതിരോധശേഷി ഉണ്ടാകാത്ത കൊച്ചുകുട്ടികള്‍, അന്തര്‍ലീനമായ അവസ്ഥകളുള്ളവരും പ്രായമായവരും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. വാക്സീനുകളൊന്നും ലഭ്യമല്ല. അണുബാധ അതിന്റെ ഗതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു. നോറോവൈറസ് മൂലം പ്രതിവര്‍ഷം 19 മുതല്‍ 21 ദശലക്ഷം വരെ ഛര്‍ദ്ദി, വയറിളക്കം രോഗികളും 109,000 ആശുപത്രി കേസുകള്‍ക്കും 900 മരണങ്ങള്‍ക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത്.

