യാഹു 20% ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നു

കലിഫോർണിയ ∙ ലോംഗ്‌ടൈം ബേ ഏരിയ ടെക് കമ്പനിയായ യാഹു ഈ വർഷാവസാനത്തോടെ 20% ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുമെന്നു റിപ്പോർട്ട്. ഈ ആഴ്ച മാത്രം ഏകദേശം 1000 ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചു വിട്ടതായി അക്സിയോസ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. സ്വകാര്യ-ഇക്വിറ്റി ഭീമനായ അപ്പോളോ ഗ്ലോബൽ മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനി, ആദ്യത്തെ 1000 തൊഴിലാളികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പരസ്യ സാങ്കേതിക ബിസിനസിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുമെന്നും 2023 അവസാനത്തോടെ അവസാന 8% പിരിച്ചുവിടലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഈ തീരുമാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും എളുപ്പമല്ല, പക്ഷേ വരും കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ പരസ്യ ബിസിനസിന് ഇതു ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നാണ് യാഹു വക്താവ് പ്രതികരിച്ചത്. ഉപഭോഗ്താക്കൾക്കും പാർട്ട്നർമാർക്കും വലിയ മൂല്യമാണ് നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുതിയ നീക്കങ്ങൾ ബിസിനസ് ലളിതമാക്കാനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെന്ന് സിഇഒ ജിം ലാൻസോൺ പറഞ്ഞു.

സ്വന്തം ഏകീകൃത പരസ്യ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ഗൂഗിൾ, മെറ്റാ എന്നിവയുമായി മത്സരിക്കാൻ യാഹു വർഷങ്ങളായി ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പരാജയം സമ്മതിക്കുകയാണ്. പരസ്യങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പരസ്യദാതാക്കളെ സഹായിക്കുന്ന ഡിമാൻഡ് സൈഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം നിലനിർത്താൻ കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ പരസ്യ വിൽപ്പന പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. യാഹു തബൂലയുമായി സഹകരിച്ച് സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടികളിൽ പരസ്യങ്ങൾ വിൽക്കും. യാഹു ആഡ് ടെക് യൂണിറ്റിന്റെ നിലവിലെ ജീവനക്കാരിൽ 50 ശതമാനത്തിലധികം പേർക്കും അവരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

സണ്ണിവെയ്‌ലിലെ ആസ്ഥാനം യാഹു 2019-ൽ ഗൂഗിളിനു വിറ്റിരുന്നു. സാൻ ജോസിലെ മറ്റൊരു വലിയ സ്ഥലം ടിക്ടോക് മാതൃ കമ്പനിയായ ബൈറ്റ് ഡാൻസിനു വിറ്റിരുന്നു.

