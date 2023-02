ഷിക്കാഗോ സിറ്റിയിൽ വെടിവയ്പ്; 4 മരണം, 18 പേർക്ക് പരുക്ക്

ഷിക്കാഗോ∙ഷിക്കാഗോ സിറ്റിയിൽ വാരാന്ത്യത്തിൽ നടന്ന അക്രമത്തിൽ 18 പേർക്ക് വെടിയേറ്റതായും 4 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഷിക്കാഗോ വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ ആണ് ആദ്യ വെടിവയ്പുണ്ടായത്. ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ലിറ്റിൽ ഇറ്റലി സൗത്ത് മോർഗൻ സ്ട്രീറ്റിലെ 1300 ബ്ലോക്കിൽ പുലർച്ചെ 1:42 നാണ് വെടിവയ്പുണ്ടായത്. 32 വയസ്സുള്ള ഒരാൾ തന്റെ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് അജ്ഞാത പുരുഷന്മാർ സമീപിച്ചു വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. തലയ്ക്കു വെടിയേറ്റയാളെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ സ്‌ട്രോജർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ആരും കസ്റ്റഡിയിലില്ല, മൂന്നു ഡിറ്റക്ടീവുകൾ സംഭവത്തെ കുറിച്ചു അന്വേഷിക്കുന്നു. വെടിവയ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് ഉടൻ നൽകിയിട്ടില്ല.

മിനിറ്റുകൾക്കു ശേഷം, ഷിക്കാഗോയുടെ നോർത്ത് സൈഡിൽ നടന്ന വെടിവയ്പിൽ മറ്റൊരാൾ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു . വെസ്റ്റ് ഗ്രീൻലീഫ് അവന്യൂവിലെ റോജേഴ്‌സ് പാർക്ക് അയൽപക്കത്തെ 1700 ബ്ലോക്കിൽ പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിക്ക് മുമ്പാണ് വെടിവയ്പ്പ് നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. നെഞ്ചിലും കാലിലും വെടിയേറ്റ 23കാരനെ നിലത്തു കണ്ടെത്തി. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റയാളെ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചിരുന്നു. ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വെടിവയ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് ഉടൻ നൽകിയിട്ടില്ല.

ശനിയാഴ്ച രാവിലെ സൗത്ത് സൈഡ് ഇടവഴിയിൽ ഒരാൾ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചുവെന്നു ഷിക്കാഗോ പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സൗത്ത് വാബാഷ് അവന്യൂവിലെ ചാത്തം 8400 ബ്ലോക്കിൽ പുലർച്ചെ 2:31 നാണു വെടിവയ്പുണ്ടായതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. 23 വയസ്സുള്ള ഒരാൾ അജ്ഞാതനായ ഒരു പുരുഷനോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു, അയാൾ തോക്ക് എടുത്ത് ഒന്നിലധികം തവണ വെടിവച്ച ശേഷം വാഹനത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ശരീരത്തിൽ പലതവണ വെടിയേറ്റ യുവാവ് സംഭവസ്ഥലത്തു തന്നെ മരിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടു നഗരത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തു വെടിയേറ്റയാളുടെ കാർ മറിഞ്ഞ‌ സംഭവത്തെ കുറിച്ചും ഷിക്കാഗോ പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു. 21 കാരനായ ഡ്രൈവറുടെ തലയ്ക്കു വെടിയേറ്റതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.അകാരണമായി ഒരാൾ വെടിയുതിർത്തപ്പോൾ. വാഹനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടപ്പെടുകയും മുമ്പ് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന രണ്ട് കാറുകളിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഡ്രൈവറുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. വെടിവയ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല

കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യത്തിൽ, നഗരത്തിലുടനീളം നടന്ന അക്രമത്തിൽ 20 പേർക്കു വെടിയേറ്റതായും മൂന്നു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

