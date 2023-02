നോർത്ത് ടെക്സസ് കൗമാര പ്രായക്കാർക്കിടയിൽ ഫെന്റനിൽ ഉപയോഗം വർധിക്കുന്നതായി പരാതി

കാരൾട്ടൻ, ടെക്സസ് ∙ നോർത്ത് ടെക്സസിൽ കൗമാര പ്രായക്കാർക്കിടയിൽ ഫെന്റനിൽ ഉപയോഗം വർധിക്കുന്നതായി പരാതി

കാരൾട്ടൻ, ഫാർമേഴ്സ് ബ്രാഞ്ച് നഗരങ്ങളുടെ ഇൻഡിപെന്റന്റ് സ്കൂൾ ഡിസ്ട്രിക്ടിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ മാതാപിതാക്കളും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുമടക്കം 200 ൽ അധികം പേർ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ഫെന്റനിൽ ഉപയോഗത്തിന്റെ ദാരുണ മരണങ്ങളും ആശുപത്രി വാസവും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആർ ഐ ടേണർ ഹൈസ്കൂളിൽ യോഗം ചേർന്നു.

കാരൾട്ടണിലെ കൗമാര പ്രായക്കാർക്കിടയിലുള്ള വർധിച്ചു വരുന്ന ഫെന്റനിൽ അമിത ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഫെഡറൽ അന്വേഷണം നടന്നു വരികയാണ്. 14 വയസുമാത്രം പ്രായമായ കുട്ടികളടക്കം ഈ ദുശ്ശീലത്തിന് അടിമകളാവുകയാണെന്ന് ഒരു ക്രിമിനൽ കംപ്ലെയിന്റ് പറയുന്നു. ദുരുപയോഗം മൂലം മരണമടഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കു യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചവർ ഒരു മിനിട്ട് മൗന ആദരം നൽകി.

ഫെന്റനിലിന് അടിമകളായതു മൂലം മരിച്ച കുട്ടികളുടെ ദുഃഖ സ്മരണകൾ മാതാപിതാക്കൾ പങ്കുവച്ചു. ഫെന്റനിലിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഡോസിന്റെ ഉപയോഗം പോലും വരുത്താവുന്ന വിനകൾ വിവരിച്ച് ഇതിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് അടിമകളാവുന്ന കുട്ടികൾ നൽകുന്ന സൂചനകൾ ടേണറിൽ നഴ്സായ ഹെതർ ഹെയ്സ് വിവരിച്ചു. കുഴഞ്ഞ സംസാരം, ചൊറിച്ചിൽ, കൃഷ്ണമണിയിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന മാറ്റം എന്നിവ അവർ എടുത്തു പറഞ്ഞു.

ഏറെ അടിമകളാക്കി മാറ്റുന്ന ഫെന്റനിൽ ഓപിയോയിഡ് മരുന്നുകളിൽ വർഷം തോറും നൂറുകണക്കിന് പേരുടെ മരണകാരണമായി ടെക്സസ് ഹെൽത്ത് ആന്റ് ഹ്യൂമൻ സർവീസിന്റെ രേഖകൾ പറയുന്നു. സാധാരണയായി ഡോക്ടർമാർ സർജറി കഴിഞ്ഞ് അനുഭവപ്പെടുന്ന തീവ്ര വേദനയ്ക്കോ കാൻസറിന്റെ അവസാനഘട്ട ചികിത്സയ്ക്കോ ആണ്. ഫെന്റനിൽ ഓവർ ഡോസ് മൂലം മരണമടഞ്ഞവർ നിയമവിരുദ്ധ ഫെന്റനിൽ ആണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് സെന്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആന്റ് പ്രിവൻഷൻ പറയുന്നു.

ഫെന്റനിൽ കൊക്കെയിനും മെറ്റ ഫീറ്റമൈനുമായി ചേർത്ത് മിശ്രിതം നേസൽ സ്പ്രേ ആയോ ഐ ഡ്രോപുകളായോ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓപിയോയിഡ് ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും വിധം ഇതിന്റെ വ്യാജ ഗുളികകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറിയാതെ ഫെന്റനിൽ കഴിച്ച് വിഷം ഉള്ളിലാക്കി മരണം പോലും തൽഫലമായി ഉണ്ടാകാറുമുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരഭാരവും മരുന്ന് ഉപയോഗ ചരിത്രവും സ്വാധീനമായി 2 മില്ലി ഗ്രാം ഫെന്റനിൽ ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ പോലും മരണം സംഭവിക്കാം.

ഫെന്റനിൽ ഹെറോയിന്റെ 50 ഇരട്ടിയും മോർഫിന്റെ 100 ഇരട്ടിയും ശക്തിയുള്ള മരുന്നാണ്. ഉള്ളിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാലുടൻ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുകയും ഇതിന് അടിമയാകുകയും ചെയ്യുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൂസ്റ്റണിലെ ഗവേഷകൻ കൊളിൻ ഹെയ്ൽ പറയുന്നത് വികാരങ്ങളും സുഖവും പരമാനന്ദവും നൽകാൻ ഉതകുന്ന ഡോപ്പാ മൈൻ എന്ന രാസവസ്തു ഫെന്റനിൽ തലച്ചോറിന്റെ രണ്ട് കൈ വഴികളിലൂടെ സജീവമാക്കുന്നു എന്നാണ്. ബ്രെയിനിലുള്ള ന്യൂറോണുകളെ സജീവമാക്കുന്നു. ഈ ന്യൂറോണുകളാണ് ശ്വാസോച്ഛാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇത് ശ്വാസോച്ഛാസം സാവധാനമാക്കുകയോ ദുർബലമാക്കുകയോ ചെയ്യും.

ഫെന്റനിൽ ഉപയോഗം അമിതമാകുമ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടൽ, ഗുളു ഗുളു ശബ്ദത്തോടെ ശ്വസിക്കുക, ഉറക്കിത്തിലാവുകയോ സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെടുക, ശരീരം തണുക്കുക, തൊലിക്ക് നിറം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക, അധരങ്ങളുടെയും നഖങ്ങളുടെയും നിറം മാറുക എന്നിവ സംഭവിക്കുന്നു. ഇവയാണു സിഡിസി വിവരിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ.ഓവർ ഡോസ് എടുത്തുവോ ഇല്ലയോ എന്നുപറയുക വിഷമകരമാണ്. അതിനാൽ ഓവർഡോസ് എടുത്തു എന്നു കരുതി ചികിത്സ ചെയ്യുക എന്നു സിഡിസി മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു. രോഗിയെ ഉണർത്തിയും ശ്വസിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചും ശരീരം ചെരിച്ച് കിടത്തണമെന്നും നിർദേശിക്കുന്നു.

