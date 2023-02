അവന്‍ നുണയന്‍, വിശ്വസിക്കാന്‍ കൊള്ളാത്തവന്‍: ഡിസാന്റിസിനെ കണ്ടാല്‍ ട്രംപിന് കലി!

ഹൂസ്റ്റണ്‍ ∙ യുഎസ് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണാള്‍ഡ് ട്രംപിന് ഒരാളോട് ദേഷ്യം തോന്നിയാല്‍ പിന്നെ അയാള്‍ ശത്രു മാത്രമാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും അയാളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്നതു മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നു തോന്നിപ്പോകും. സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിയില്‍ തന്നെയാണ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ ശത്രു. മറ്റാരുമല്ല, പ്രൈമറിയില്‍ എതിരാളി ആകുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന റോണ്‍ ഡിസാന്റിസാണ് ട്രംപിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ശത്രു. സാന്റിസിനെതിരെ ട്രംപ് അമ്പുകള്‍ തൊടുത്തു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

ഫ്ലോറിഡ ഗവര്‍ണര്‍ റോണ്‍ ഡിസാന്റിസിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ‘മീറ്റ്‌ബോള്‍ റോണ്‍’ എന്നാണ് ട്രംപ് വിളിച്ചത്. ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങളില്‍ ഒന്നിലാണ് ഡിസാന്റിസിനെ പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്ക് ട്രംപ് പ്രയോഗിച്ചതെന്ന് ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ട്രംപ് ഡിസാന്റിസിനെ ‘ഷട്ട്ഡൗണ്‍ റോണ്‍’ എന്ന് സ്വകാര്യമായി വിളിച്ചതായും ടൈംസ് പറയുന്നു. കോവിഡ് മഹാമാരിക്കാലത്ത് ഫ്ലോറിഡയിലെ ബാറുകളും നിശാക്ലബ്ബുകളും താല്‍ക്കാലികമായി അടയ്ക്കാനുള്ള ഡിസാന്റിസിന്റെ 2020 മാര്‍ച്ചിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിനെ പരിഹസിച്ചാണ് ട്രംപ് ഈ വിളിപ്പേര് സമ്മാനിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്.

ട്രംപ് തന്റെ 2024 പ്രസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം നവംബറില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിനുശേഷം തന്റെ എതിരാളിക്കെതിരെ മുന്‍കൂര്‍ ആക്രമണങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ തുടങ്ങിവച്ചു. അതേസമയം, ഡിസാന്റിസ് ആകട്ടെ പ്രസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഡിസാന്റിസ് 2024 ലെ പ്രസിഡന്‍ഷ്യല്‍ റണ്‍ സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനത്തോട് അടുക്കുകയാണ്. തന്റെ ബിഡ് എപ്പോള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പരിഗണിച്ചു വരികയാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഇക്കാര്യം റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാരെ ഉദ്ധരിച്ച് ഫെബ്രുവരി 9 ന് ദി ഹില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ജിഒപിയിലെ ട്രംപിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളികളില്‍ ഒരാള്‍ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.

ട്രംപ്-ഡിസാന്റിസ് തര്‍ക്കം കൂടുതല്‍ വഷളാകുന്നു

നവംബറില്‍ പെന്‍സില്‍വാനിയയില്‍ നടന്ന ഒരു റാലിയിലാണ് ട്രംപ് ഡിസാന്റിസിന്റെ ആദ്യ വിളിപ്പേരായ ‘റോണ്‍ ഡിസാന്‍ക്റ്റിമോണിയസ്’ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിയില്‍ എതിരാളിയെ കാപട്യക്കാരന്‍ എന്നു പരസ്യമായി സംബോധന ചെയ്തത് ഏറെ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. ഫെബ്രുവരിയില്‍ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില്‍ എഴുതിയ കുറിപ്പില്‍ ട്രംപ് ഡിസാന്റിസിനെ ‘റിനോ ഗ്ലോബലിസ്റ്റ്’ എന്ന് വിളിച്ചു.

ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തക്കാര്‍ പലപ്പോഴും 'ഗ്ലോബലിസ്റ്റ്' എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ലോകത്തെ രഹസ്യമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന വരേണ്യ വ്യക്തികളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സെമിറ്റിക് വിരുദ്ധ ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തത്തെ സൂചിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ്. അതേസമയം, ശക്തരും ദുഷ്ടരുമായ ആളുകളുടെ ഈ ആഗോള ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണ് ഡിസാന്റിസ് എന്ന അവകാശവാദത്തെ സാധൂകരിക്കാന്‍ ട്രംപ് തന്റെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യല്‍ പോസ്റ്റില്‍ ഒരു തെളിവും നല്‍കിയില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളില്‍, ഡിസാന്റിസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടത് കൗതുകമായി. 2018-ല്‍ തന്റെ അംഗീകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഡിസാന്റിസ് തന്റെ മുന്നില്‍ കരഞ്ഞുവെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഡിസാന്റിസിനെ 'ശരാശരി' എന്നും 'വളരെ അവിശ്വസ്തന്‍' എന്നും മുദ്രകുത്തുകയും ചെയ്തു. ചൊവ്വാഴ്ച ട്രൂത്ത് സോഷ്യല്‍ പോസ്റ്റില്‍, ഹൈസ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകനായിരിക്കുമ്പോള്‍ ഡിസാന്റിസ് വിദ്യാർഥികളുമായി മദ്യപിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ട്രംപ് തന്റെ വിരോധം കൂടുതല്‍ ശക്തമായി അവതരിപ്പിച്ചു.

ട്രംപിന്റെ ആരോപണത്തിന് മറുപടി നല്‍കാന്‍ ഡിസാന്റിസ് തയാറായില്ല. ‘ഫ്ലോറിഡയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഫലം നല്‍കാനാണ് താന്‍ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതെന്നും അല്ലാതെ മറ്റു റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാരെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് തന്റെ രീതി അല്ലെന്നും’ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ട്രംപുമായി അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ കൈമാറുന്നതില്‍ നിന്ന് ഡിസാന്റിസ് ഏറെക്കുറെ വിട്ടുനില്‍ക്കുകയാണ്. നവംബറില്‍, താനും ട്രംപും തമ്മിലുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിന്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ഡിസാന്റിസ് ആളുകളോട് 'ശാന്തതയോടെ' പറഞ്ഞു. ‘ഞാന്‍ കിടക്കയില്‍ നിന്ന് എഴുന്നേല്‍ക്കുന്നു, എല്ലാ കോണുകളില്‍ നിന്നും എന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, ഇത് നിരവധി വര്‍ഷങ്ങളായി സംഭവിക്കുന്നു’– ട്രംപിന്റെ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഡിസാന്റിസ് പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

