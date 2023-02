യുഎസ് ബലൂണുകൾ അയച്ചെന്ന് ചൈന; നിഷേധിച്ച് യുഎസ്, ‘ബലൂൺ യുദ്ധം’ തുടരുന്നു

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ‘ബലൂൺ യുദ്ധം’ തുടരുന്നതിനിടെ അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി ചൈന രംഗത്ത്. 2022 ജനുവരിക്കു ശേഷം, ചൈനയുടെ ആകാശത്തേക്ക് അനുമതിയില്ലാതെ യുഎസ് 10 ബലൂണുകളെങ്കിലും വിട്ടതായി ചൈന ആരോപിച്ചു. ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് വാങ് വെൻബിനാണ് അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ പുതിയ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.

എന്നാൽ, ഈ ആരോപണം വൈറ്റ് ഹൗസ് നിഷേധിച്ചു. നിരീക്ഷണ ബലൂണുകൾ അയച്ചുവെന്ന ആരോപണം തെറ്റാണെന്ന് യുഎസ് സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ വക്താവ് അഡ്രിയാനെ വാട്സൺ വ്യക്തമാക്കി. അഞ്ചു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി യുഎസ് ഉൾപ്പെടെ 40-ലധികം രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരം ലംഘിച്ച് ചൈനയാണ് നിരീക്ഷണത്തിനായി ബലൂണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

അതേസമയം, ചൈനയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനുപകരം യുഎസ് മാറി ചിന്തിക്കണമെന്നു ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. യുഎസിന്റെ ബലൂണുകൾ നിയമവിരുദ്ധമായി മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ വ്യോമാതിർത്തിയിലേക്ക് വരുന്നത് പുതിയ കാര്യമല്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ആദ്യം മുതൽ പത്തു തവണയിൽ അധികം യുഎസ് ബലൂണുകൾ ചൈനയുടെ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പറന്നെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വക്താവ് വാങ് വെൻബിൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: White House Refutes Claim that U.S. Flew Surveillance Balloons Over China