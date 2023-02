മാംസ പാക്കിങ് പ്ലാന്റുകളിൽ ശുചീകരണത്തിനു കുട്ടികൾ; കമ്പനിക്ക് 1.5 മില്യൺ ഡോളർ പിഴ

വിസ്കോൺസിൻ ∙ മാംസ പാക്കിങ് പ്ലാന്റുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ കുട്ടികളെ നിയമിച്ചതിന് കമ്പനിക്ക് 1.5 മില്യൺ ഡോളർ പിഴ ചുമത്തി. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുഡ് സാനിറ്റേഷൻ കമ്പനികളിലൊന്നിന് 100-ലധികം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെ നിയമവിരുദ്ധമായി അപകടകരമായ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ നിയമിച്ചതിനാണു 1.5 മില്യൺ ഡോളർ പിഴ ചുമത്തിയതെന്നു തൊഴിൽ വകുപ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചു.

എട്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 13 പാക്കേഴ്‌സ് സാനിറ്റേഷൻ സർവീസസ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 13 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ അപകടകരമായ രാസവസ്തുക്കളും മാംസ സംസ്കരണ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. അറവുശാലകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് മുഖത്ത് രാസവസ്തു വീണ് പൊള്ളൽ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ രാത്രി ഷിഫ്റ്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുകയും അറക്ക വാളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ഉപകരണങ്ങളും വൃത്തിയാക്കാൻ കാസ്റ്റിക് രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തതായി തൊഴിൽ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

അർക്കൻസാസ്, മിനസോട്ട, നെബ്രാസ്ക എന്നിവയുൾപ്പെടെ തെക്കൻ, മിഡ്‌വെസ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ഫെയർ ലേബർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് പ്രകാരം, നിയമം ലംഘിച്ച് ജോലി ചെയ്ത പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഓരോ വ്യക്തിക്കും തൊഴിൽ വകുപ്പ് കമ്പനിക്ക് 15,138 ഡോളർ പിഴ ചുമത്തി. വിസ്കോൺസിൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനി, ജെബിഎസ് ഫുഡ്‌സ്, ടൈസൺ, കാർഗിൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാംസം, കോഴി വളർത്തൽ നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നു.

ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഫെഡറൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ബാലവേല ലംഘനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് കമ്പനിയെയും അതിന്റെ ജീവനക്കാരെയും വിലക്കി യുഎസ് ജില്ലാ കോടതി ജഡ്ജി നവംബറിൽ താൽക്കാലിക വിലക്ക് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഡിസംബറിൽ, നെബ്രാസ്കയിലെ യുഎസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതി സമ്മത ഉത്തരവും വിധിയും നൽകി. രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ബാലവേല വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാനും ഭാവിയിൽ നിയമം പാലിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ കാര്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാനും അന്ന് കമ്പനി സമ്മതിച്ചിരുന്നു.

English Summary: US fines firm $1.5 million for hiring kids to clean meatpacking plants