യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യ നടത്തിയത് മനുഷ്യത്വരഹിത കുറ്റകൃത്യം: കമലാ ഹാരിസ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യ നടത്തിയതു മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണെന്നു യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസ്. കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ചെയ്തവരോടും അവരുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരോടും അമേരിക്ക പകരം ചോദിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷമുള്ള യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും മോശമായ സംഘർഷം വിലയിരുത്താൻ മുതിർന്ന പാശ്ചാത്യ നേതാക്കൾ മ്യൂണിക്കിൽ സുരക്ഷാ സമ്മേളനം ചേർന്നപ്പോഴാണ് കമലയുടെ പ്രസംഗം.

അമേരിക്ക തെളിവുകള്‍ പരിശോധിച്ചു വരുന്നതായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. യുദ്ധം റഷ്യയെ ദുര്‍ബലമാക്കിയെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അറ്റ്‌ലാന്റിക് സമുദ്ര സഖ്യം എന്നത്തേക്കാളും ശക്തമാണ്. മുന്‍ പ്രോസിക്യൂട്ടറും കലിഫോര്‍ണിയയിലെ നീതിന്യായ വകുപ്പിന്റെ മുന്‍ മേധാവിയും എന്ന നിലയില്‍, വസ്തുതകള്‍ ശേഖരിക്കേണ്ടതിന്റെയും നിയമത്തിനെതിരെ അവയെ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന്റെയും പ്രാധാന്യം തനിക്കറിയാമെന്ന് കമല വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും അവർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ‘ഞങ്ങൾ ശക്തമായി തുടരണം, കാരണം റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ തന്റെ ആക്രമണത്തിൽ വിജയിച്ചാൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളും ഇതേ മാതൃക പിന്തുടരാൻ ധൈര്യം കാണിക്കും. ഏകദേശം ഒരു വർഷം നീണ്ട യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തിനിടെ റഷ്യ മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തതായി ബൈഡൻ ഭരണകൂടം ഔപചാരികമായി വിലയിരുത്തുന്നു’– കമല ഹാരിസ് പറഞ്ഞു.

റഷ്യൻ സേനയിലെ അംഗങ്ങൾ യുക്രെയ്ൻ പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ക്രൂരമായ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക്‌ വിധേയരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തടങ്കലിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെ മർദിക്കുക, വൈദ്യുതാഘാതമേൽപ്പിച്ചുള്ള വധശിക്ഷകൾ, പീഡനം എന്നിവക കൂടാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് യുക്രെയ്നിയൻ പൗരന്മാരെ റഷ്യയിലേക്ക് നാടുകടത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്രവൃത്തികൾ യാദൃശ്ചികമോ സ്വാഭാവികമോ അല്ല. യുക്രെയ്നിലെ സാധാരണ ജനതയ്‌ക്കെതിരായ റഷ്യയുടെ ആസൂത്രിത ആക്രമണത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനെ കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെടുത്താനും രാജ്യാന്തര കോടതികളിലൂടെയും ഉപരോധങ്ങളിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റിലെ അംഗങ്ങളെ ഉത്തരവാദികളാക്കാനുള്ള നിയമപരമായ ശ്രമങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും യുഎസ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. അധിനിവേശത്തിന് പുടിനെ ശിക്ഷിക്കാൻ ജോ ബൈഡൻ ഒരു സഖ്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതിന് ശേഷം റഷ്യ ഒരു ദുർബലമായ രാജ്യമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ, റഷ്യ യുക്രെയ്നിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ആക്രമണം ശക്തമാക്കുകയാണ്. യുക്രെയ്ൻ ഒരു സ്പ്രിംഗ് പ്രത്യാക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. അതിനായി അതിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ സഖ്യകക്ഷികളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഭാരമേറിയതും ദീർഘദൂര ആയുധങ്ങൾ തേടുന്നു. യുദ്ധം പതിനായിരങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കി, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പിഴുതെറിഞ്ഞു, ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ തകർത്തു, പുടിനെ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു പരിഹാസക്കാരനാക്കി. യുക്രെയ്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യുഎൻ പിന്തുണയുള്ള അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ, അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

യുഎസ് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, അധിനിവേശത്തിനുശേഷം യുഎസ് ഏജൻസി ഫോർ ഇന്റർനാഷനൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുകൾ 30,000-ത്തിലധികം യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈയാഴ്ച ബഖ്മുത്ത് നഗരത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ഷെല്ലാക്രമണം യുദ്ധക്കുറ്റമായി കണക്കാക്കി അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണെന്ന് യുക്രെയ്നിയൻ അധികൃതർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, മനഃപൂർവം സാധാരണ ജനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതോ യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോ റഷ്യ നിഷേധിച്ചു.

മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളായി ഞങ്ങള്‍ കണക്കാക്കുന്നുവെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കന്‍ പറഞ്ഞു. സമാധാനം നേടുന്നതിന് രാജ്യാന്തര ക്രമം പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് മ്യൂണിക്കില്‍ സംസാരിച്ച യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനക് പറഞ്ഞു.

