ഹൂസ്റ്റണ്‍ ∙ അടുത്ത പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് യുഎസിൽ അരങ്ങുണരുമ്പോള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിറയുന്നത് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് തന്നെയാണ്. സ്വന്തം പാർട്ടിയില്‍ നിന്നു തന്നെ ട്രംപിന് കാര്യമായ പ്രതിരോധം ഉയരുമ്പോഴും പകരം വയ്ക്കാന്‍ മറ്റൊരു കരുത്തുറ്റ പേരില്ലെന്നതു തന്നെയാണ് ട്രംപിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിനു കാരണം.

Read also :ബൈഡന്റെ യുക്രെയ്ൻ സന്ദർശനത്തെ വിമർശിച്ച് റോൺ ഡിസാന്റിസ്



നിക്കി ഹേലി പ്രൈമറി സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തന്റെ മുന്‍ യുഎസ് അംബാസഡര്‍ തനിക്കൊരു എതിരാളി അല്ലെന്ന തരത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണങ്ങള്‍. പകരം ഡിസാന്റിസിലാണ് ട്രംപ് സംഘം കൂടുതല്‍ കരുത്തനായ എതിരാളിയെ കാണുന്നത്.

അതിനിടെ ട്രംപിനെതിരെ മുന്‍ മേരിലാന്‍ഡ് ഗവര്‍ണര്‍ രംഗത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ട്രംപ് വിരുദ്ധ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാരെ വിഭജിക്കുകയും മുന്‍ പ്രസിഡന്റിനെ വീണ്ടും നോമിനേഷന്‍ നേടാന്‍ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് 2024-ല്‍ വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് തനിക്ക് മത്സരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള 'നല്ല കാരണ'മായിരിക്കുമെന്ന് മുന്‍ മേരിലാന്‍ഡ് ഗവര്‍ണര്‍ ലാറി ഹോഗന്‍ പറഞ്ഞു.



‘റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയിലെ എന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ അത്ര കാര്യമാക്കുന്നില്ല. റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് ഒരു ഭാവി ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് എന്റെ ശ്രദ്ധ. നമുക്ക് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിനെ തടഞ്ഞു നിര്‍ത്തി ഒരു മികച്ച റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ സാമാന്യബോധമുള്ള യാഥാസ്ഥിതിക നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ കഴിയുമെങ്കില്‍, അത് തീര്‍ച്ചയായും ഒരു ഘടകമായിരിക്കും’- ഹോഗന്‍ ഞായറാഴ്ച എന്‍ബിസിയുടെ മീറ്റ് ദ പ്രസില്‍ പറഞ്ഞു. വലത്തോട്ട് നീങ്ങുന്ന ജിഒപിയിലെ താരതമ്യേന മിതവാദി എന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഹോഗാന്‍. അദ്ദേഹം മത്സര രംഗത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പൊതുവേ കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു.

നിക്കി ഹേലിയും ഡിസാന്റസും പിന്നെ ഹോഗനും

ട്രംപും മുന്‍ സൗത്ത് കരോലിന ഗവര്‍ണര്‍ നിക്കി ഹേലിയും മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥാനാർഥികള്‍. ഫ്ലോറിഡ ഗവര്‍ണറായിരുന്ന റോണ്‍ ഡിസാന്റിസിന്റെ ആധിപത്യമുള്ള ട്രംപ് ഇതര വോട്ട് ഹേലി വിഭജിക്കുകയും അതുവഴി ട്രംപിന് വിജയം നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നതായി പോളിങ് കാണിക്കുന്നു. 2016ല്‍ ആദ്യമായി നോമിനേഷന്‍ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോള്‍ ഭൂരിപക്ഷം വോട്ടര്‍മാരുടെയും പിന്തുണ ട്രംപ് നേടിയിരുന്നില്ല. 2024-ലെ പോളിംഗില്‍ ഹോഗന്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നില്ല.

ഹോഗനോട് സാംസ്‌കാരിക യുദ്ധ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമായും വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും എല്‍ജിബിടിക്യു പ്രശ്നങ്ങളെയും കുറിച്ചും ചോദിച്ചു. ഡിസാന്റിസ് വോട്ടര്‍മാരോടുള്ള തന്റെ സംവാദത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഈ വിഷയങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ‘ഞാന്‍ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ബ്ലൂ സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ ഗവര്‍ണറായിരുന്നു, ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ക്കൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിച്ച് കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തു. അതിനാല്‍ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാന്‍ കഴിയും, ഇത് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. എന്നാല്‍ ചില ആളുകള്‍ ട്രംപ് പാതയിലെ പ്രാഥമിക വോട്ടര്‍മാരെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കണക്കുകൂട്ടല്‍ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു, അതാണ് അവര്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ പല സ്ഥാനാർഥികളും അതില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങള്‍ സംസാരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കണമെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല.- ഹോഗന്‍ പറഞ്ഞു:

അന്തിമ നോമിനിയെ പിന്തുണയ്ക്കാന്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാക്കാനുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഹോഗനോട് ചോദിച്ചു. ‘ഇത് ഒരുതരം മണ്ടത്തരമാണെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു, കാരണം അത് സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്നില്ല. പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് പലതവണ വിസമ്മതിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്കറിയാം. നിങ്ങള്‍ നോമിനിയെ പിന്തുണയ്ക്കാന്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായില്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ സംവാദ വേദിയില്‍ വരില്ലെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞാല്‍, പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് സംവാദ വേദിയിലുണ്ടാകില്ല. അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആരും വിശ്വസിക്കുമെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഞാന്‍ ട്രംപിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാന്‍ ട്രംപിനെ പിന്തുണയ്ക്കില്ല. ഞാന്‍ പാര്‍ട്ടിയെക്കാള്‍ രാജ്യത്തെ കരുതുന്നു.- ഹൊഗാന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : Larry Hogan says splitting anti-Trump vote pretty good reason not to run in 2024