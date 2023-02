യുഎസിൽ രണ്ടു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ

മിഷിഗണ്‍∙ഡെട്രോയിറ്റ് പൊലീസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ രണ്ടു പൊലീസുകാരെ മിഷിഗണിലെ ലിവോണിയയിലുള്ള വീട്ടില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ഫെബ്രുവരി 19 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 ന് ഫാർമിംഗ്ടൺ റോഡിലെ 16000 ബ്ലോക്കിലാണു വെടിവയ്പ് നടന്നതെന്നു ലിവോണിയ പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് അറിയിച്ചു



മരിയ മാർട്ടിൻ (22) എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഒന്നിലധികം വെടിയേറ്റ മുറിവുകളുണ്ടെന്നു പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ സൂചന ലഭിച്ചു. മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, മാത്യു എത്തിംഗ്ടൺ സ്വയം വെടിവെടിയുതിർത്തു ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാവാമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

വീട്ടിലുണ്ടായ വഴക്ക് കൊലപാതകത്തില്‍ കലാശിച്ചതാവാമെന്നു ഡെട്രോയിറ്റ് പൊലീസ് മേധാവി ജയിംസ് വൈറ്റ് മാധ്യമങ്ങളോടു പ്രതികരിച്ചു. വെടിവയ്പ് നടക്കുമ്പോള്‍ ഒരു കുട്ടിയും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടി സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ലിവോണിയ പൊലീസ് സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പൊലീസ് ആദ്യം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നില്ല.അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്.

English Summary: Two police officers killed in US