വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസിലെ ഒർലാൻഡോയ്ക്കു സമീപം യുവതിയുടെ കൊലപാതകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകനും വഴിയരികിലെ വീട്ടിലെ 9 വയസ്സുകാരിയും കൊലയാളിയുടെ വെടിയേറ്റു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. വെടിവയ്പു നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലായ കെയ്ത്ത് മെൽവിൻ മോസസ് (19) അറിയപ്പെടുന്ന കുറ്റവാളി സംഘാംഗമാണെന്നു ഓറഞ്ച് കൗണ്ടി ഷെരിഫ് ജോൺ മിന പറഞ്ഞു.

Read also : സ്ത്രീയെ കുത്തിയത് 20ലേറെ തവണ; വിഷമിശ്രിതം കുത്തിവച്ച് പ്രതിയുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി

എന്നാൽ, ഇപ്പോഴുണ്ടായ വെടിവയ്പിനു കുറ്റവാളി സംഘവുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വലിയ മോഷണങ്ങൾ, ഗാർഹിക പീഡനം തുടങ്ങി നേരത്തെയും നിരവധി കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് മെൽവിൻ. വെടിവയ്പിനു പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. വെടിവയ്പു നടത്തിയ പ്രതിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യം ഓറഞ്ച് കൗണ്ടി ഷെരിഫിന്റെ ഓഫീസ് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഫ്ലോറിഡ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ലോ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റിന്റെ ക്രിമിനൽ റെക്കോർഡ് പ്രകാരം 14 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മുതൽ കെയ്ത്ത് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. വലിയ രീതിയിലുള്ള മോഷണം, ഗാർഹിക പീഡനം, സായുധ കവർച്ച എന്നിവയാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങൾ. 2018ൽ വാഹനമോഷണത്തിനു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 2015ൽ ഇയാൾ മോഷണക്കുറ്റത്തിനും അറസ്റ്റിലായി.

2021-ൽ, വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചതിന് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കഞ്ചാവ് കൈവശം വച്ചതിന് കുറ്റം ചുമത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്നത് തെറ്റിയതിന്റെ പേരിൽ ഒർലാൻഡോ പൊലീസ് കെയ്ത്തിനെ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 28ന് വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ഒടുവിലുണ്ടായ നിയമനടപടിയെന്നാണ് രേഖകൾ പറയുന്നത്.

പരിചയക്കാരിയായ യുവതിയെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11 ന് വാഹനത്തിനുള്ളിൽ വെടിവച്ചു കൊന്നശേഷം സ്ഥലംവിട്ട യുവാവ് വൈകുന്നേരം നാലിന് അവിടെ തിരിച്ചെത്തി സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചാനലുകാരെ വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നു തൊട്ടടുത്ത തെരുവിലേക്കിറങ്ങി സമീപത്തെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീയെയും അവരുടെ 9 വയസ്സുള്ള മകളെയും വെടിവച്ചു. ആശുപത്രിയിൽ വച്ചു ബാലിക മരിച്ചു. അമ്മയും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്.

English Summary : Man accused of killing TV reporter and little girl is a gangster with a lengthy criminal history