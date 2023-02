ടെക്സസിൽ നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണം: 81കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഭാര്യ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നു പേർക്ക് പരുക്ക്

ടെക്സസ് ∙ ടെക്സസിലെ സാൻ അന്റോണിയോയിൽ നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ 81 വയസ്സുകാരൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നു പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമാണ് സംഭവം. ഭാര്യയുടെ പരുക്ക് ഗുരുതരമാണ്. പരുക്കേറ്റവരിൽ ഒരാൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്.

സിറ്റി ഫയർ ഡിപാർട്ട്മെന്റ് ക്യാപ്റ്റന്റെ കാലിലും ഒരാളുടെ കയ്യിലുമാണ് നായ്ക്കൾ കടിച്ചത്. പരുക്കേറ്റ മൂന്നു പേരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെന്നും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ ഇവര്‍ ആശുപത്രി വിട്ടെന്നും സിറ്റി ആനിമൽകെയർ സർവീസസും പൊലീസും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നായയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ക്രിസ്ത്യൻ അലക്സാണ്ടർ മൊറേനോ (31)യെ സാൻ ആന്റോണിയോ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

നായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിനു 81 വയസ്സായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് 74 വയസ്സും. ഇരുവരും ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിൽ പോയതായിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി സമയത്ത് വാഹനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയതും നായ്ക്കൾ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

സിറ്റി ഫയർ റെസ്ക്യൂ സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചുകിടക്കുന്ന വയോധികനെയാണ് കണ്ടത്. ഇദ്ദേഹത്തിനു ചുറ്റും നായ്ക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ നായ്ക്കളെ മാറ്റിയ ശേഷം വയോധികനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സിറ്റി ഫയർ ചീഫ് ചാൾസ് ഹൂഡ് പറഞ്ഞു.

സിറ്റി ഫയർ ചീഫ് ചാൾസ് ഹൂഡ്.

അമേരിക്കൻ സ്റ്റാഫോർഡ്ഷയർ ടെറിയേഴ്സ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടു നായ്ക്കളാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. രണ്ടിനേയും പിന്നീട് അനിമൽ കെയർ സർവീസസ് കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് മാറ്റി. 2021ല്‍ ഇതേ വീട്ടിൽ നിന്നും സമാനമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു.

