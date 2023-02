റഷ്യ ആണവായുധം പ്രയോഗിക്കാത്തതിനു കാരണം ഇന്ത്യയോ? യുഎസ് പുറത്തു വിട്ടത് ആ രഹസ്യം

ഹൂസ്റ്റണ്‍ ∙ യുക്രെയ്നെതിരെ ആണവായുധം പ്രയോഗിക്കുന്നതില്‍ നിന്നു റഷ്യയെ തടഞ്ഞത് ഇന്ത്യയോ? യുഎസ് സ്‌റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കന്‍ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാമെങ്കില്‍ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഇന്ത്യയ്ക്കാണ്. യുക്രെയ്നെതിരെയുള്ള യുദ്ധം വിജയത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനു ആണവായുധം പ്രയോഗിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് റഷ്യയെ തടഞ്ഞത് ഇന്ത്യയും ചൈനയുമാണെന്നാണ് ബ്ലിങ്കന്റെ പക്ഷം. ഇന്ത്യ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ പ്രശ്‌നം ഇതിനോടകം തന്നെ കൈവിട്ടു പോകുമായിരുന്നുവെന്നും ബ്ലിങ്കന്‍ പറയുന്നു.

ജി 20 ഉച്ചകോടിക്കായി ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് ബ്ലിങ്കന്റെ ഇന്ത്യാ പ്രശംസ. ‘യുദ്ധക്കളത്തില്‍ ആണവായുധങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ എതിര്‍ക്കുന്നതില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ഇന്നത്തെ റഷ്യയില്‍ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് അധികം സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ’ കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

ആന്റണി ബ്ലിങ്കന്‍.

‘പുടിന്‍ കൂടുതല്‍ യുക്തിരഹിതമായി പ്രതികരിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ തന്ത്രപരമായ ആണവായുധങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം നിര്‍ദ്ദേശിക്കും എന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ മോസ്‌കോയില്‍ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നു. അത് ആശങ്കാജനകമായിരുന്നു. ഇക്കാലത്ത് റഷ്യയുമായി കുറച്ചുകൂടി സ്വാധീനം ചെലുത്താന്‍ സാധ്യതയുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളോട്, ചൈനയെയും ഇന്ത്യയെയും പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളോടും ഞങ്ങള്‍ അഭ്യർഥിച്ചു. ആണവായുധം ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ തങ്ങള്‍ക്കുള്ള എതിര്‍പ്പ് വ്യക്തമായി അറിയിക്കണം എന്നു ഞങ്ങള്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. അത് ഫലം കണ്ടു എന്നു ഞാന്‍ കരുതുന്നു. അവര്‍ ആ സന്ദേശങ്ങള്‍ കൈമാറിയതായി ഞങ്ങള്‍ക്കറിയാം. അത് കുറച്ച് ഫലമുണ്ടാക്കി’– ദ് അറ്റ്‌ലാന്റിക്കിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ബ്ലിങ്കന്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മില്‍ ദശാബ്ദങ്ങളായുള്ള ബന്ധമുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ അനുകൂലമായി നീങ്ങുകയാണെന്നും ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ വ്യക്തമാക്കി.

ആണവായുധം: സാധ്യത തള്ളാതെ റഷ്യ

യുദ്ധം നീണ്ടു പോകുമ്പോള്‍ ആണവായുധം അടക്കം പ്രയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യത റഷ്യ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളാണ് പ്രസിഡന്റ്് പുടിന്റെ വാക്കുകളില്‍ നിറയുന്നത്. യുക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധത്തെച്ചൊല്ലി പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല്‍ റഷ്യയുടെയും റഷ്യന്‍ ജനതയുടെയും നിലനില്‍പ്പിനായുള്ള അസ്തിത്വയുദ്ധമാണെന്നാണ് പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിര്‍ പുടിന്‍ പറയുന്നത്. നാറ്റോയുടെ ആണവ ശേഷികള്‍ കണക്കിലെടുക്കാന്‍ താന്‍ നിര്‍ബന്ധിതനാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് യുഎസിനും നാറ്റോയ്ക്കുമുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണെന്ന് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു.

യുക്രെയ്ന്‍ അധിനിവേശത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ട് ഒരു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം, റഷ്യന്‍ ചരിത്രത്തിലെ സന്നിഗ്ധ ഘട്ടമായി യുദ്ധത്തെ പുടിന്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. റഷ്യയുടെയും അവിടത്തെ ജനങ്ങളുടെയും ഭാവി തന്നെ അപകടത്തിലാണെന്ന തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നല്‍കുന്ന സന്ദേശങ്ങള്‍. ‘അവര്‍ക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്: മുന്‍ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ റഷ്യന്‍ ഫെഡറേഷനെയും പിരിച്ചുവിടുക’–റോസിയ 1 സ്റ്റേറ്റ് ടെലിവിഷന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പുടിന്‍ പറഞ്ഞു.

പക്ഷേ, നാറ്റോയും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും അത്തരം ആരോപണങ്ങള്‍ തള്ളുകയാണ്. പ്രകോപനമില്ലാത്ത ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാന്‍ യുക്രെയ്‌നെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് അവരുടെ വാദം. റഷ്യയെ വിഭജിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഉത്പാദകരെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പുടിന്‍ പറഞ്ഞു. ഇത് റഷ്യന്‍ ജനതയുടെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു. ‘റഷ്യന്‍ ജനതയെപ്പോലുള്ള ഒരു വംശീയ വിഭാഗത്തിന് ഇന്ന് നിലനില്‍ക്കുന്ന രൂപത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കാന്‍ കഴിയുമോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എവിടെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും വെസ്റ്റിന്റെ പദ്ധതികള്‍ കടലാസില്‍ ഒതുക്കി’– പുടിൻ പറഞ്ഞു.

ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി അമേരിക്ക, യുദ്ധമോ?

റഷ്യയെ നശിപ്പിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം അമേരിക്ക നിഷേധിച്ചു. റഷ്യയും നാറ്റോയും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷം മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. പുടിന്‍ അധികാരത്തില്‍ തുടരരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ, ജോ ബൈഡൻ

യുക്രെയ്നിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ യുഎസ്, യൂറോപ്യന്‍ സൈനിക സഹായം നല്‍കുന്നത് റഷ്യ ഇപ്പോള്‍ നേരിടുന്നത് നാറ്റോയെ ആണെന്നതാണ് എന്ന് പുടിന്‍ പറഞ്ഞു. സോവിയറ്റ്, പാശ്ചാത്യ നേതാക്കളുടെ ശീതയുദ്ധ പേടിസ്വപ്നമായ നാറ്റോയെ ആണ് റഷ്യ എതിരിടുന്നത് എന്ന് പുടിന്‍ പറയുമ്പോള്‍ അത് വിശാലമായ യുദ്ധതിത്തിലേക്ക് കടക്കാന്‍ റഷ്യ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന സൂചനയാണ് നല്‍കുന്നത്.

2014 ല്‍ റഷ്യ പിടിച്ചെടുത്ത ക്രിമിയയില്‍ നിന്ന് ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ അവസാന റഷ്യന്‍ സൈനികരെയും യുക്രെയ്‌നില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതുവരെ വിശ്രമിക്കില്ലെന്ന് യുക്രെയ്ന്‍ പറയുന്നു. റഷ്യക്കാരുടെ നിലനില്‍പ്പിനു നാറ്റോ ഭീഷണിയാണെന്ന തരത്തിലുള്ള വാദം ജനങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ചതോടെ 70-കാരനായ ക്രെംലിന്‍ മേധാവിക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ആയുധങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആണവായുധങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റു തരത്തിലുള്ള കൂട്ട നശീകരണ ആയുധങ്ങള്‍, രാജ്യത്തിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പിനു അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ആയുധങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ആണവായുധം ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് റഷ്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ആണവ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത്. അതിലേക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യുദ്ധത്തെ പുടിന്‍ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാഴികക്കല്ലായ ആണവായുധ നിയന്ത്രണ ഉടമ്പടി താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ചുകൊണ്ട് യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യന്‍ അധിനിവേശത്തില്‍ വീട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലെന്ന വാദത്തിന് അടിവരയിടാന്‍ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. മോസ്‌കോ ആണവ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുകയും ചെയ്തു.

പുട്ടിൻ. ചിത്രം: Alexey DRUZHININ / SPUTNIK / AFP

ഫ്രാൻസിന്റെയും ബ്രിട്ടന്റെയും ആണവായുധങ്ങള്‍ കൂടി കണക്കിലെടുത്താല്‍ മാത്രമേ റഷ്യ ചര്‍ച്ച പുനരാരംഭിക്കൂ എന്നും പുടിന്‍ പറഞ്ഞു. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ആണവായുധങ്ങള്‍ പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച റഷ്യയില്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവ പോര്‍മുനകളുടെ ശേഖരമുണ്ട്. ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് അമേരിക്കന്‍ സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സ്, ഫ്രാന്‍സ്, ബ്രിട്ടന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഉള്ളതിനേക്കാല്‍ കൂടുതല്‍ ആയുധശേഖരം റഷ്യയ്ക്കുണ്ട്.

