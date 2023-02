യൂട്യൂബിന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറായി നീല്‍ മോഹനു നിയമനം

ന്യൂയോര്‍ക്ക് ∙ ഇന്ത്യന്‍ അമേരിക്കൻ വംശജനായ നീല്‍ മോഹന്‍ (47) യൂട്യൂബിന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറായി ഫെബ്രുവരി 17 ന് ചുമതല ഏൽക്കും. നിലവില്‍ യൂട്യൂബിന്റെ ചീഫ് പ്രൊഡക്ട് ഓഫിസറാണ് നീല്‍. ഇതോടെ യൂട്യൂബിന്റെയും മാതൃ കമ്പനിയായ ആല്‍ഫബെറ്റിന്റെയും തലപ്പത്ത് ഇന്ത്യന്‍ വംശജര്‍ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു. സുന്ദര്‍ പിച്ചെയാണ് ആല്‍ഫബെറ്റ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ. യൂട്യൂബിനെ നയിച്ച സൂസന്‍ വോസിക്കി (54) സിഇഒ സ്ഥാനത്തു നിന്നു വിരമിക്കുന്ന ഒഴിവിലേക്കാണ് നീല്‍ മോഹന്റെ നിയമനം

സ്റ്റാന്‍ഫോഡ് സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ നീല്‍ മോഹന്‍ 2008 ലാണ് ഗൂഗിളില്‍ ചേര്‍ന്നത്. ജനപ്രിയ ഹ്രസ്വ വിഡിയോ ആപ്പായ ടിക് ടോക്, സ്ട്രമിങ് സേവനമായ നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് എന്നിവയുമായി യൂട്യൂബ് കടുത്ത മല്‍സരത്തില്‍ നില്‍ക്കവെയാണ് നേതൃമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്.

54 കാരിയായ സൂസന്‍ വോസിക്കി ഗൂഗിളിന്റെ ആദ്യ ജീവനക്കാരില്‍ ഒരാളാണ്. ഗൂഗിളില്‍ ആഡ് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കെയാണ് 2014 ല്‍ യൂട്യൂബ് സിഇഒയായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നത്.

