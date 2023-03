ക്യാപ്പിറ്റള്‍ ആക്രമണം; സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ച് യുഎസ് ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ്

കൊളംബിയ ∙ മുന്‍ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണള്‍ഡ് ട്രംപിന് ജനുവരി ആറിലെ ക്യാപ്പിറ്റള്‍ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളില്‍ സംരക്ഷണം നല്‍കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു യുഎസ് ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് കൊളംബിയ ജില്ലാ അപ്പീല്‍ കോടതിയില്‍ സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കി. ക്യാപ്പിറ്റള്‍ കലാപക്കേസില്‍ ട്രംപ് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയല്ല ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്

പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന കാലത്തെ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളില്‍ നിന്ന് മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍ക്ക് നിയമപരമായ സംരക്ഷണം ലഭിക്കാറുണ്ടെന്നു സർക്കാർ അഭിഭാഷകർ കോടതിയില്‍ സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ മുൻ പ്രസിഡന്റിനെതിരെയുള്ള ജനുവരി 6 ലെ കേസുകളിലെ ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് അർഹതയുണ്ടെന്ന വാദത്തോട് അഭിഭാഷകർ വിയോജിച്ചു. ആക്രമണത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തതിനാല്‍ ട്രംപിന്റെ കേസ് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആശങ്കയുള്ള വിഷയങ്ങളില്‍ അവരോട് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. എന്നാല്‍ വ്യക്തികളെ അക്രമത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ചുമതലയില്‍ പെടില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി .

അതേസമയം ക്യാപ്പിറ്റള്‍ ആക്രമണം സംബന്ധിച്ച് സ്‌പെഷല്‍ കൗണ്‍സില്‍ ജാക്ക് സ്മിത്തിന്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാന്‍ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരമാണ് സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. നിരവധി തവണ ഇത് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് സമയം നീട്ടി ചോദിച്ചിരുന്നു. ഈ കേസിൽ ആത്യന്തികമായി വിജയിക്കണോ തോൽക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചില്ല.

2021-ലെ ആക്രമണത്തിന് മുമ്പുള്ള എല്ലാ പ്രസ്താവനകളിലും തനിക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ട്രംപ് വാദിച്ചു, കാരണം പൊതുജന ആശങ്കയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ചുമതലകളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്.

