ഭാര്യയെയും മകനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ അഭിഭാഷകനെ ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു

സൗത്ത് കാരലൈന∙ ഭാര്യയെയും മകനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകൻ അലക്സ് മർഡോവ് കുറ്റക്കാരനാണെന്നു കണ്ടെത്തി. പ്രതിക്ക് ജഡ്ജി ക്ലിഫ്റ്റൺ ന്യൂമാൻ ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു. കേസിൽ വധശിക്ഷ നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരുടെ തീരുമാനത്തെ താൻ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നു ജഡ്ജി പറഞ്ഞു.

2021 ജൂൺ 7ന് രാത്രി കുടുംബത്തിന്റെ മൊസെല്ലെ ഹണ്ടിംഗ് എസ്റ്റേറ്റിൽ മകൻ പോളിനെ (22) ഷോട്ട്ഗൺ ഉപയോഗിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയതിനും ഭാര്യ മാഗിയെ (52) റൈഫിൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതിനും മർഡോ (54) കുറ്റക്കാരനാണെന്നു വ്യാഴാഴ്ച ജൂറി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു..ഈ സംഭവം ദേശീയ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു .കൊലപാതക കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം അലക്സ് മർഡോവിനെ കൊളംബിയയിലെ കിർക്ക്‌ലാൻഡ് റിസപ്ഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ സെന്ററിലേക്ക് മാറ്റിയതായി സൗത്ത് കാരലൈന ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് കറക്ഷൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

2021 ജൂൺ 7ന് സൗത്ത് കാരലൈനയിലെ ഐലൻടണിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ വെടിയേറ്റു മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഭാര്യ മാഗിയുടെയും മകൻ പോൾ മർഡോയുടെയും കൊലപാതകങ്ങൾക്കാണു ജഡ്ജി ക്ലിഫ്റ്റൺ ന്യൂമാൻ മർഡോക്കിനെ ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. രണ്ടു ശിക്ഷകളും ഒന്നിച്ചു അനുഭവിക്കുമെന്നു ജഡ്ജി പറഞ്ഞു.

"ഒരു ജഡ്ജി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഭരണകൂടത്തിനും, സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഏറ്റവും വിഷമകരമായ കേസുകളിലൊന്നാണിതെന്നു വിചാരണയെ ന്യൂമാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഭാര്യയെയും മകനെയും നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഃഖിതനായ പിതാവിനെ അവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് കുറ്റാരോപിതനാകുകയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായി മർഡോ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്നത് കാണുന്നത് "പ്രത്യേകിച്ച് ഹൃദയഭേദകമാണ്" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മർഡോ തന്റെ നിരപരാധിത്ത വാദം കേൾക്കലിൽ തുടർന്നു. ജഡ്ജി ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, മർഡോവിന്റെ അഭിഭാഷകർ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തു ശിക്ഷയാണു ലഭിക്കേണ്ടതെന്നു വാദിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും കോടതിയെ സ്വയം അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ മർഡോവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും പറയുകയും ചെയ്തു. തുറന്ന കോടതിയിൽ സത്യസന്ധമായി സ്വയം വിശദീകരിക്കാൻ ന്യൂമാൻ മർഡോയെ പ്രേരിപ്പിച്ചു,

"ഞാൻ ഈ കോടതിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, "ഞാൻ നിരപരാധിയാണ്. ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ മാഗിയെ ഉപദ്രവിക്കില്ല, എന്റെ മകൻ പാവ്-പാവിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കില്ല," മർഡോ പറഞ്ഞു.

വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ഹിയറിംഗിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ക്രെയ്‌റ്റൺ വാട്ടേഴ്‌സ് മർഡോയ്‌ക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ രൂക്ഷമായ വാദമുഖങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു , മർഡോ ഒരു "തന്ത്രശാലിയാണെന്നും , തന്റെ കുടുംബം മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഉയർന്നതാനെന്ന്‌ സ്വയം പുകഴ്ത്തുകയും ചെയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ" ആണെന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും ഇടപാടുകാരിൽ നിന്നും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളർ തട്ടിയെടുത്ത ശേഷം മർഡോ തന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഭാര്യയെയും മകനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ പറഞ്ഞു. മർഡോ തന്റെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരെയും കബളിപ്പിച്ചെന്നും എന്നാൽ വിചാരണയ്ക്കിടെ മർഡോയുടെ യഥാർഥ നിറം പുറത്തുവരുന്നത് താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും വാട്ടേഴ്‌സ് പറഞ്ഞു.

പല ഘട്ടങ്ങളിലും മർഡോ കോടതി മുറിയിൽ എന്നെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് യഥാർഥ അലക്സ് മർഡോയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അധഃപതനവും നിർവികാരതയും സ്വാർഥതയും പശ്ചാത്താപമില്ലായ്മയും" ആ മുഖത്തു നിഴലിച്ചിരുന്നുവെന്നും വാട്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു. ശിക്ഷയ്‌ക്കെതിരെ മർഡോ അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകനായ ഡിക്ക് ഹാർപൂട്ട്ലിയൻ പറഞ്ഞു.

