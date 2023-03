ഹൂസ്റ്റണ്‍∙ നിങ്ങള്‍ക്ക് ട്രംപിനെ വെറുക്കാം. നിങ്ങള്‍ക്ക് അയാളെ സ്‌നേഹിക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരിക്കലും അയാളെ അവഗണിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് എന്ന മനുഷ്യനെ ഒഴിവാക്കി അടുത്ത വര്‍ഷം നടക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മറ്റൊരാളെ മത്സരിപ്പിക്കണമെങ്കില്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് ഉറപ്പ്.



ഈ വാരാന്ത്യത്തില്‍ വാഷിങ്ടണില്‍ നടന്ന വാര്‍ഷിക കണ്‍സര്‍വേറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ ആക്ഷന്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ മുന്‍ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ഉയര്‍ന്ന സ്വാധീനത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലുകള്‍ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. ട്രംപിന്റെ തൊപ്പികളും ഷര്‍ട്ടുകളും ലഭിക്കുന്ന കിയോസ്‌കുകള്‍, 'മേക്ക് അമേരിക്ക ഗ്രേറ്റ് എഗെയ്ന്‍' ധരിച്ച് എത്തുന്നവര്‍, സ്റ്റിക്കറുകള്‍, ട്രംപിന്റെ ചിത്രത്തിനു സമീപം പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഫോട്ടോയെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു മോക്ക് ഓവല്‍ ഓഫീസ് എന്നിവയും അവിടുത്തെ തിരക്കും കണ്ടാല്‍ ഉറപ്പിക്കാം, ട്രംപ് യുഗത്തിന് അന്ത്യമായിട്ടില്ലെന്ന്.

തന്റെ പാര്‍ട്ടിയുടെ വലതുപക്ഷ അടിത്തട്ടില്‍ അദ്ദേഹം പുലര്‍ത്തുന്ന മേധാവിത്വം വ്യക്തമായിരുന്നു. 2024 ലെ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിത്വത്തില്‍ ട്രംപിനെ അട്ടിമറിക്കുന്നത് പുതിയൊരാള്‍ക്ക് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും മൂന്നു ദിവസത്തെ സമ്മേളനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അതേസമയം, ട്രംപിന്റെ സ്വാധീനം ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഠിനമായ വിശ്വസ്തര്‍ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് ഒരു തുറന്ന ചോദ്യമായി അവശേഷിക്കുന്നു. പല റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാരും ഫ്ളോറിഡ ഗവര്‍ണര്‍ റോണ്‍ ഡിസാന്റിസിനെപ്പോലുള്ള ഒരു ബദല്‍ തേടുന്നതായാണ് പൊതുജനാഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പ് കാണിക്കുന്നത്. വൈറ്റ് ഹൗസ് വിജയിക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരം ബദല്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാണെന്ന് അവര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ശനിയാഴ്ച നടന്ന പരിപാടിയുടെ സമാപന പ്രസംഗകനായിരുന്നു ട്രംപ്. ''ഞങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചത് പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ പോകുന്നു, ''ഞങ്ങള്‍ ദൗത്യം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ പോകുന്നു.'' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബോള്‍റൂമിലെ കപ്പാസിറ്റി ജനക്കൂട്ടം 'നാലു വര്‍ഷം കൂടി!' എന്ന് ആവേശത്തോടെ ആര്‍പ്പുവിളിച്ചു. ട്രംപും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും സിപിഎസിയില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുമ്പോള്‍, ഇതുവരെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഡിസാന്റിസ് തന്റെ ദേശീയ പ്രൊഫൈല്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നിനും ഉയര്‍ന്ന ഡോളര്‍ കാമ്പെയ്ന്‍ ദാതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിലും വ്യാപൃതനായിരുന്നു.

ഹൂസ്റ്റണിലും ഡാളസിലും നടന്ന റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ ഫണ്ട് ശേഖരണത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം ഞായറാഴ്ച കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ റൊണാള്‍ഡ് റീഗന്‍ പ്രസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ലൈബ്രറിയില്‍ പ്രസംഗിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഫ്‌ലോറിഡയിലെ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ ദാതാക്കള്‍ക്കായി ട്രംപിനെ ക്ഷണിക്കാത്ത ക്ലബ് ഫോര്‍ ഗ്രോത്ത് എന്ന ആന്റി ടാക്‌സ് ഗ്രൂപ്പ് നടത്തിയ ഒത്തുചേരലിലും ഡിസാന്റിസ് പങ്കെടുത്തു. മുന്‍കാല പരിപാടികളില്‍ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചപ്പോള്‍, ഡിസാന്റിസ് ഇത്തവണ സിപിഎസി ഒഴിവാക്കി. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം അനുഭവിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു.

ഒന്നിലധികം പ്രാസംഗികര്‍ 'ഉണര്‍വ്', വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍ വിദ്യാര്‍ഥി അത്‌ലറ്റുകള്‍ എന്നിവയിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമായി. ഇവയെല്ലാം ഡിസാന്റിസ് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണെന്നതാണ് കൗതുകകരം. എന്നിരുന്നാലും, സമ്മേളനം ട്രംപ് മയമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുകൂലികളായിരുന്നു പ്രാസംഗികരില്‍ ഏറെയും. യുഎസ് പ്രതിനിധി മാര്‍ജോറി ടെയ്ലര്‍ ഗ്രീന്‍, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്‍ പ്രചാരണ ഉപദേഷ്ടാവ് സ്റ്റീവ് ബാനണ്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ദീര്‍ഘകാല സഖ്യകക്ഷികള്‍, ട്രംപിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ എന്നിവരെക്കൊണ്ട് സ്പീക്കര്‍മാരുടെ പട്ടിക നിറഞ്ഞു. സംസാരിച്ച ഭാരവാഹികളേക്കാല്‍ കൂടുതല്‍ കരഘോഷം അവര്‍ക്കാണ് ലഭിച്ചത്.

അരിസോണയുടെ ഗവര്‍ണറാകാനുള്ള ശ്രമത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പരാജയപ്പെട്ടയാളം 2020 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വഞ്ചന നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്ന ട്രംപിന്റെ തെറ്റായ അവകാശവാദങ്ങളെ പരസ്യമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരില്‍ ഒരാളുമായ കാരി ലേക്കിന് പ്രധാന സ്ലോട്ടുകളില്‍ ഒന്നു ലഭിച്ചതും ശ്രദ്ധേയമായി. ബ്രസീലിലെ മുന്‍ വലതുപക്ഷ പ്രസിഡന്റ് ജെയര്‍ ബോള്‍സോനാരോയ്ക്കും പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു. തങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇരുവരും പരാതിപ്പെടുകയും അതു വലിയ കരഘോഷത്തോടെ സദസ് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

നേരെമറിച്ച്, റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിത്വം തേടുന്ന മുന്‍ സൗത്ത് കരോലിന ഗവര്‍ണര്‍ നിക്കി ഹേലിക്കും മറ്റൊരു പ്രസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായ മുന്‍ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോയ്ക്കും ജനക്കൂട്ടത്തില്‍ നിന്ന് മാന്യമായ പ്രതികരണം ലഭിച്ചു. ഹാലി തന്റെ പ്രസംഗം നടത്തിയ ബോള്‍റൂമിന് പുറത്ത് ട്രംപ് ഗാനം മുഴങ്ങിയതും കൗതുകമായി. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങള്‍ വിവരിക്കുമ്പോള്‍ ഹാലിയ്ക്കും പോംപിയോയ്ക്കും വലിയ പിന്തുണ ലഭിച്ചതും ശ്രദ്ധേയമായി.

ട്രംപ് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ നോമിനിയാകണമെന്ന് ബാനന്‍ തന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ പറഞ്ഞു. ഡിസാന്റിസിനും മറ്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്കും അനുഭവപരിചയമില്ല. 'ജോലിയില്‍ പരിശീലനത്തിന് സമയമില്ല,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അടുത്ത വര്‍ഷം ആദ്യ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ നോമിനേറ്റിംഗ് മത്സരം നടക്കുന്ന അയോവ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ട്രംപും ഡിസാന്റിസും വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കി

സിപിഎസി ഒരിക്കല്‍ വാഷിങ്ടണിലെ പാര്‍ട്ടിയുടെ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാരുടെ ഒരു പ്രധാന സമ്മേളനമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് ട്രംപും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തിയതോടെ ഇതിന്റെ പ്രധാന്യം നഷ്ടമായി. ഈ വര്‍ഷം മിക്ക റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങളും രാജ്യത്തെ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ ഗവര്‍ണര്‍മാരും ഇത് ഒഴിവാക്കി. പല പ്രഭാഷകരും പകുതി ശൂന്യമായ ബോള്‍റൂമില്‍ സംസാരിച്ചു. ഹാജര്‍ മൊത്തത്തില്‍ മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവായരുന്നു.

മേരിലാന്‍ഡിലെ ഹോവാര്‍ഡ് കൗണ്ടിയില്‍ നിന്നുള്ള 71 കാരിയായ മര്‍ലീന്‍ ബെക്ക് ട്രംപിന് രണ്ടു തവണ വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം നില്‍ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. റോണ്‍ ഡിസാന്റിസ് ഫ്‌ലോറിഡയുടെ മികച്ച ഗവര്‍ണറാണ്, എന്നാല്‍ രാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ള ആളാണെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ലെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. 2021 ജനുവരി 6 ന് വാഷിംഗ്ടണില്‍ ട്രംപിന്റെ പ്രസംഗത്തിന് താന്‍ സാക്ഷിയായിരുന്നു എന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികള്‍ യുഎസ് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയ സംഭവത്തില്‍ ട്രംപ് നിരപരാധിയാണെന്ന് അവര്‍ വാദിക്കുന്നു.

