ബജറ്റ് കമ്മി നികത്താൻ വൻ നികുതി വർധനവ് നിർദേശിച്ച് ജോ ബൈഡൻ

ഫിലഡൽഫിയ ∙ യുഎസ് കോർപ്പറേഷനുകൾക്കും നിക്ഷേപകർക്കും സമ്പന്നരായ അമേരിക്കക്കാർക്കും വലിയ നികുതി വർധനവ് നിർദ്ദേശിച്ച് ജോ ബൈഡൻ. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഫിലഡൽഫിയയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് ബൈഡൻ തന്റെ ബജറ്റ് പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. ബജറ്റ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഫെഡറൽ കമ്മി ഏകദേശം 3 ട്രില്യൻ ഡോളർ കുറയ്ക്കുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നവംബറിലെ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെത്തുടർന്ന് ജനപ്രതിനിധിസഭ റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായതിനാൽ, ബജറ്റ് മിക്കവാറും നിയമമാകാൻ സാധ്യതയില്ല . 2024 ൽ രണ്ടാം തവണയും മത്സരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ബൈഡന് തന്റെ സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാട് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്

ഡമോക്രാറ്റുകൾ ബജറ്റ് തുക ഗണ്യമായി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാത്തപക്ഷം ഫെഡറൽ വായ്പാ പരിധി ഉയർത്തുന്നതിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കില്ലെന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻമാർ ഇതിനകം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ബൈഡന്റെ പുതിയ നിർദ്ദേശത്തെ 'അശ്രദ്ധവും, ഗുരുതരവും' എന്ന് വിളിച്ചു റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഹൗസ് നേതൃത്വം വ്യാഴാഴ്ച ഒരു സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി, സർക്കാർ ചെലവുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനാണു അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

ബൈഡന്റെ പുതിയ ബജറ്റിൽ ട്രില്യൻ കണക്കിന് ഡോളർ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് യുക്രെയ്‌നിനും നാറ്റോയ്‌ക്കുമുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം തുടരുന്നതിനും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും കൂടുതൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനുമാണെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പറയുന്നു.

