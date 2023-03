ഗാൽവെസ്റ്റണിൽ കാണാതായ ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

ടെക്സസ് ∙ ഗാൽവെസ്റ്റനിൽ കാണാതായ 13 വയസ്സുള്ള ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ഞായറാഴ്ചാണ് ഇവരെ ഗാൽവെസ്റ്റൺ ബീച്ചില്‍ വച്ച് കാണാതായത്. ഹോണ്ടുറാസിൽ നിന്ന് ടെക്സസിലെത്തിയ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം അടുത്തിടെ താമസിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നവരായിരുന്നു ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളെന്നു ഗാൽവെസ്റ്റൺ ബീച്ച് പട്രോൾ ചീഫ് പീറ്റർ ഡേവിസ് പറഞ്ഞു. .

ഗാൽവെസ്റ്റൺ ബീച്ചിലെത്തിയ സഹോദരങ്ങളായ ജെഫേഴ്സന്നെയും ജോസ്യു പെരസിനേയും ബീച്ചിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് അവസാനമായി കണ്ടത്. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചരയോടെയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പൊലീസിനെ കാണാതായ വിവരം അറിയിച്ചത്.

Read Also: ബജറ്റ് കമ്മി നികത്താൻ വൻ നികുതി വർധനവ് നിർദേശിച്ച് ജോ ബൈഡൻ

കോസ്റ്റ് ഗാർഡും ഗാൽവെസ്റ്റൺ ഐലൻഡ് ബീച്ച് പട്രോളും പൊലീസും അഗ്നിശമനസേനയും ഇഎംഎസും ചേർന്ന് പ്രദേശത്ത് തിരച്ചിൽ നടത്തുകയും ചെയ്തു. കൗമാരക്കാർക്ക് നീന്തൽ അറിയില്ലെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. പ്ലഷർ പിയറിന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള ഒഴുക്കിലാണ് ഇരട്ടകൾ കുടുങ്ങിയതെന്ന് പിന്നീട് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ആൺകുട്ടികളെ കാണാതായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏതാനും ബ്ലോക്കുകൾക്കും കടൽ ഭിത്തിക്കും ഇടയിലാണ് ആദ്യത്തെ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ചൊവ്വാഴ്ച കണ്ടെത്തിയത്. വ്യാഴാഴ്ച, രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കരയിൽ നിന്ന് 10 അടിയോളം അകലെയായി കണ്ടെത്തി.

English Summary: Second body found in search for missing twins in Galveston