അർകെൻസയിൽ ‘കുട്ടി തൊഴിലാളി’കൾക്ക് ജോലി, നിയമത്തിൽ ഗവർണർ ഒപ്പുവച്ചു

അർകെൻസ ∙ യുഎസ്എയിലെ അർകെൻസയിൽ ‘കുട്ടി തൊഴിലാളി’കള്‍ക്ക് ജോലി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനുള്ള നിയമത്തിൽ ഗവർണർ സാറ ഹക്കബീ സാൻഡർ ഒപ്പുവെച്ചു. അർകെൻസയിലെ മിക്ക കേസുകളിലും 14 വയസിന് താഴെയുള്ളവരെ ജോലിക്ക് എടുക്കാൻ നിയമപരമായി അനുവാദമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 14 ഉം 15 ഉം വയസുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് പുതിയ നിയമം ബാധകമാണ്.

2023–ലെ യൂത്ത് ഹിയറിംഗ് ആക്ട് പ്രകാരം, 16 വയസിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നതിന് ലേബർ ഡിവിഷന്റെ അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതില്ല. ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് 16 വയസിനു താഴെയുള്ളവരുടെ പ്രായം സംസ്ഥാനം ഇനി പരിശോധിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ, കുട്ടികൾക്കുള്ള ജോലി സമയത്തിൽ മാറ്റം അനുവദിക്കില്ല.

കുട്ടികൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിക്കൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രയാസകരമായിരുന്നുവെന്ന് ഗവർണർ സാറ ഹക്കബീ സാൻഡറിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടർ അലക്സാ ഹെന്നിംഗ് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ബാലവേല നിയമങ്ങളും ഇപ്പോഴും ബാധകമാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അർക്കൻസാസിന് പുറമേ മറ്റ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളും കുട്ടികളെ ജോലിക്കെടുക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അയോവയും മിനസോഡയും ഉൾപ്പടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കൗമാരക്കാരെ മീറ്റ് പാക്കിംഗ് പ്ലാന്റുകളിലും നിർമാണത്തിലും ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.

