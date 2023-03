വഴിയരികിൽ നായയെ ഉപേക്ഷിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

ഡാലസ്∙ ഡാലസിലെ റോഡരികിൽ നായയെ ഉപേക്ഷിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ ഡാലസ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നായയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ വിഡിയോയിൽ പകർത്തിയിരുന്നു. വിഡിയോയിൽ കണ്ട 41 കാരനാണ് അറസ്റ്റിലായതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

മാർച്ച് 8ന് വൈകിട്ട് ആറിനു ശേഷമാണ് നായയെ ഉപേക്ഷിച്ചത്. വെള്ള എസ്‌യുവിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പുറത്തിറങ്ങി ഒരു നായയെ നിന്നു പുറത്തെടുത്ത് അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിച്ചു പോകുന്നതായാണു വിഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്

ഈ കേസിലെ പ്രതി റാമിറോ സുനിഗ ആണെന്നു പൊലീസ് പിന്നീട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കന്നുകാലികളല്ലാത്ത മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു.കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഇയാളെ ഡാലസ് കൗണ്ടി ജയിലിലാണ് പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നായ ഇപ്പോൾ ഡാലസ് ആനിമൽ സർവീസസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.

മൃഗത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം വരെ തടവും അല്ലെങ്കിൽ $ 4,000 വരെ പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണ്.

