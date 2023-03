പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ജെറിൻ ടി ആൻഡ്രൂസിനു ടെക്സസിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം

ഡാലസ് ∙ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ജെറിൻ ടി ആൻഡ്രൂസിന് ടെക്സസ് സംസ്ഥാനത്തു രണ്ടാം സ്ഥാനം. വിവിധ സ്‌കൂൾ വിദ്യഭ്യാസ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള 50 വിദ്യാർഥികളാണ് സംസ്ഥാന തല മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇതോടെ ദേശീയ തലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് ജെറിൻ ടി ആൻഡ്രൂസ് മറ്റു നാലുപേർക്കൊപ്പം അർഹത നേടി. സണ്ണിവെയിൽ ഹൈസ്കൂളിൽ 12–ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയും ഡാലസ് സെന്റ് പോൾസ് മാർത്തോമാ ചർച്ച അംഗവുമായ ചെങ്ങന്നൂർ പുലിയൂർ താഴ്‌വേലിക്കാട്ടിൽ ആൻഡ്രൂസ് ഫിലിപ്പിന്റെയും സുജയുടെയും മകനാണ് ജെറിൻ. ജെസ്‍ലിൻ ആൻഡ്രൂസ് ഏക സഹോദരിയാണ്.

ടെക്സസ് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ കലിഫോർണിയയിലെ അനാഹൈമിൽ ദേശീയതലത്തിൽ മറ്റ് 4 പേർക്കൊപ്പം മത്സരിക്കും.

ബിസിനസ് പ്രഫഷണലുകൾ ഓഫ് അമേരിക്ക (ബിപിഎ) എന്ന ദേശീയ സംഘടന ജോലിസ്ഥലത്തെ വിജയത്തിന് ആവശ്യമായ നേതൃത്വം, അക്കാദമിക്, സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വിദ്യാർഥികളെ സജ്ജമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ മത്സരം ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ബിസിനസ്സ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, ഫിനാൻസ്, ഓഫിസ് എന്നിവയിൽ പഠനം നടത്തുന്ന വിദ്യാർഥികളാണ് മത്സരത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്

English Summary : Jerin T Andrews placed second in the state of Texas in Python programming