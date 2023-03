വാഷിങ്ടന്‍∙ തങ്ങളുടെ ബാങ്കിങ് സംവിധാനവും നിക്ഷേപങ്ങളും സുരക്ഷിതമെന്ന് അമേരിക്കക്കാർക്ക് ഉറപ്പുനൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. സിലിക്കൺ വാലി ബാങ്കിന്റെ (എസ്‌വിബി) തകർച്ച വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ബൈഡന്‍റെ പ്രതികരണം. കൂടുതൽ ബാങ്കുകൾ തകരുന്നത് തടയാൻ ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്യും.

ബാങ്കുകൾക്കുള്ള നിയമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസിനോടും റെഗുലേറ്റർമാരോടും ആവശ്യപ്പെടും. തകർച്ച സംഭവിച്ചതിന്റെ പൂർണ്ണമായ കണക്ക് പരിശോധിക്കും. എഫ്‍ഡിഐസി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ബാങ്കുകളുടെ മാനേജ്മെന്റിനെ പുറത്താക്കും. നികുതിദായകർക്ക് ഒരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കില്ലെന്നാണ് അമേരിക്കക്കാർക്കുള്ള ബൈഡൻറെ ഉറപ്പ്.

സിലിക്കൺ വാലി ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപകർക്ക് പണം നഷ്‌ടപ്പെടുന്നത് തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള യുദ്ധകാലടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പുതിയ നടപടികൾ ഫെഡറൽ ബാങ്കിങ് റഗുലേറ്റർമാർ ഞായറാഴ്ച സ്വീകരിച്ചു. കൂടാതെ ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിലുടനീളം രാജ്യവ്യാപകമായ തകർച്ച തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി ആക്‌സിയോസിന്റെ നീൽ ഇർവിനും കോർട്ടനേ ബ്രൗണും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായുള്ള സിഗ്നേച്ചർ ബാങ്ക് ഞായറാഴ്ച റെഗുലേറ്റർമാർ അടച്ചുപൂട്ടി. സിലിക്കൺ വാലി ബാങ്കിന്റെ പരാജയത്തിൽ നിന്നുള്ള വലിയ വീഴ്ച തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാണിതെന്ന് യുഎസ് റെഗുലേറ്റർമാർ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: Biden says banking system is safe after Silicon Valley Bank collapse