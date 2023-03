ഇനി സ്‍ക്കൂൾ കൂട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷണമില്ല; കോവിഡ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് അമേരിക്ക

Students sit with their laptop computers. Photo by Frederic J. BROWN / AFP (File Image)