മിസോറിയിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു; അക്രമി പിടിയിൽ

മിസോറി∙ മിസോറിയിൽ ജോലിക്കിടെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വെടിവച്ച് കൊന്നു. ഹെർമൻ പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻറിലെ മേസൺ ഗ്രിഫിത്ത് ആണ് മരിച്ചത്. മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആദം സുല്ലെൻട്രപ്പിനെ (31) പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഹെർമനിലെ ഒരു സ്റ്റോറിൽ ഞായറാഴ്ച്ച രാത്രി 9.30 നാണ് വെടിവയ്പ്പ് നടന്നത്. നിരവധി കേസുകളില്‍ പ്രതിയായ കെന്നത്ത് ലീ സിംപ്‌സണെ (35) പിടികൂടനായി പൊലീസ് സ്റ്റോറിലെത്തിയതായിരുന്നു. ഇവിടെ വച്ച് പ്രതിയും പൊലീസുകാരും തമ്മിൽ വാക്കറ്റേമുണ്ടാവുകയും പിന്നാലെ സിംപ്സൺ പൊലീസിന് നേരെ വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

തിങ്കളാഴ്ച്ച രാവിലെ വെടിവയ്പ്പ് നടന്ന സ്ഥലത്തിന് അടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പ്രതിയെ പൊലീസ് പിടികൂടുന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സിംപ്സണെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. 2004 മുതൽ നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് സിംപ്സൺ. 2022 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഒളിവിലായിരുന്നു.

ഉദ്യോഗസ്ഥൻറെ മരണത്തിൽ മിസോറി ഗവർണർ മൈക്ക് പാർസൺ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി

