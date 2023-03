മക്കളുടെ മുന്നിൽ വച്ച് ഭാര്യയെ വെടിവച്ച് കൊന്ന ഭർത്താവ് പിടിയിൽ

കലിഫോർണിയ ∙ വാക്കേറ്റത്തെ തുടർന്ന് മക്കളുടെ മുന്നിൽ വച്ച് ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് വെടിവച്ച് കൊന്നു. കലിഫോർണിയയിലെ ഡാലിസിറ്റിയിൽ മാർച്ച് ആറിന് രാത്രി 7.30 ഓടെയാണ് ദാരുണ സംഭവം നടന്നത്. 27 കാരിയായ ഫ്രാൻസെസ് കേന്ദ്ര ലൂസെറോയെ ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഭർത്താവ് റോമിയർ നരാഗിനെ (27) പൊലീസ് പിടികൂടി.

രാത്രിഭക്ഷണം കഴിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നതിനിടെ ഇരുവരു തമ്മിൽ വാക്കേറ്റം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഭർത്താവ് യുവതിക്ക് നേരെ നിറയൊഴിച്ചു. മൂന്നും നാലും വയസ്സുള്ള മക്കളുടെ മുന്നിൽ വച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. വീട്ടിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും യുവതിക്ക് വെടിയേറ്റു.

ലൂസെറോയ്ക്ക് നാലുതവണ വെടിയേറ്റതായി ഡെയ്‌ലി സിറ്റി പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻറ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. കൊലപാതകം, കുട്ടികളെ അപായപ്പെടുത്തൽ, ആയുധം ഒളിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങള്‍ ഭർത്താവിനെതിരെ ചുമത്തി. ജയിലിൽ കഴിയുന്ന നരാഗിനെ മാർച്ച് 16 ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. കുട്ടികൾ യുവതിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ കഴിയുകയാണ്.

English Summary: Woman allegedly shot to death by husband in front of their children in California