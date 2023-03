ഹൂസ്റ്റണ്‍∙സൗജന്യ മെഡികെയറും അതിനുള്ള ഭാരിച്ച ധനബാധ്യതയും യുഎസിലെ വലിയ ചര്‍ച്ചാവിഷയമാണ്. ഡെബ്റ്റ് സീലിംഗിൻറെ ഭാഗമായി സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കല്‍ നിര്‍ദേശം മേശപ്പുറത്തു നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയെന്ന് സ്പീക്കര്‍ കെവിന്‍ മക്കാര്‍ത്തി വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴും പദ്ധതിയില്‍ സ്പര്‍ശിക്കാതിരിക്കുന്നത് 'യാഥാർഥ്യവിരുദ്ധമാണ്' എന്നു ചില റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാര്‍ പറയുന്നു.

ഇതോടെ ഇതുസംബന്ധിച്ച അവ്യക്തത കൂടുതല്‍ രൂക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു. മെഡികെയറിന്റെ സോള്‍വന്‍സി 25 വര്‍ഷത്തേക്ക് നീട്ടാൻ സമ്പന്നരുടെ നിക്ഷേപ വരുമാനത്തിന്മേല്‍ പുതിയ നികുതി ചുമത്താന്‍ പ്രസിഡൻറ് ബൈഡന്‍ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ ബജറ്റില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതും വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

ഇരുപതുകളിലുള്ള അമേരിക്കക്കാരുടെ വിരമിക്കല്‍ പ്രായം ഉയര്‍ത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിയമനിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ലൂസിയാന സെനറ്റര്‍ ജോണ്‍ കെന്നഡി ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു. ഇപ്പോള്‍ 20 വയസ്സുള്ള ആളുകളുടെ ആയുര്‍ദൈര്‍ഘ്യം 85 മുതല്‍ 90 വരെ ആയിരിക്കുമെന്ന് കെന്നഡി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 'ഇന്ന് 20-കളില്‍ കഴിയുന്ന ഒരാളെ 62-ല്‍ വിരമിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതില്‍ അര്‍ഥമുണ്ടോ?' അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള്‍ സംസാരിക്കേണ്ടത്, മെഡികെയറില്‍ നമ്മള്‍ സംസാരിക്കേണ്ട മാറ്റങ്ങളുണ്ട്.'- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥി നിക്കി ഹേലിയും യുവാക്കളുടെ വിരമിക്കല്‍ പ്രായം ഉയര്‍ത്തുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി പറഞ്ഞു.

2014 ല്‍ 78.9 ആയി ജനങ്ങളുടെ ആയുര്‍ദൈര്‍ഘ്യം ഉയര്‍ന്നു. അതിനുശേഷം അത് 76.1 ആയി കുറഞ്ഞു. നിലവില്‍ 62 വയസ്സുള്ളവര്‍ക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കായി ഫയല്‍ ചെയ്യാന്‍ അര്‍ഹതയുണ്ട്. എന്നാല്‍ ജനന തിയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 66-67 വയസ്സ് വരെ അവ പൂര്‍ണ്ണമായി ലഭിക്കുന്നില്ല. 1983-ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിരമിക്കല്‍ പ്രായം 65-67 ആക്കി ഉയര്‍ത്താന്‍ വോട്ട് ചെയ്തു. വര്‍ദ്ധിച്ച ആയുര്‍ദൈര്‍ഘ്യവും തൊഴിലാളികള്‍ കൂടുതല്‍ കാലം ജോലിയില്‍ തുടരുന്നതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഇത്.

സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിലും മെഡികെയറിലും എന്തെങ്കിലും വെട്ടിക്കുറവുകള്‍ വരുത്തുന്നതിനെതിരെ മുൻ പ്രസിഡന്‍റ് ട്രംപ് റിപ്പബ്ലിക്കന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. 'ഒരു സാഹചര്യത്തിലും മെഡികെയറില്‍ നിന്നോ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ നിന്നോ ഒരു പൈസ പോലും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാന്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാര്‍ വോട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോ സന്ദേശത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാരില്‍ ചിലര്‍ സാമൂഹിക സുരക്ഷയും മെഡികെയറും അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നു കഴിഞ്ഞമാസം ബൈഡന്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതു നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന് കോണ്‍ഗ്രസ് ഇടയ്ക്കിടെ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നു ബൈഡന്‍ പറഞ്ഞത് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിരുന്നു. ജനപ്രതിനിധി മാര്‍ജോറി ടെയ്ലര്‍ ഗ്രീന്‍ 'നുണയന്‍' എന്ന് അലറി വിളിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു.

ബൈഡന്റെ 6.8 ട്രില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ ബജറ്റില്‍ സോഷ്യല്‍ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുള്ള ഫണ്ടിംഗില്‍ 10 ശതമാനം വര്‍ദ്ധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ബജറ്റ് കോണ്‍ഗ്രസ് പാസാക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാരുമായുള്ള കടത്തിന്റെ പരിധി സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കുള്ള തുടക്കം കുറിക്കും. 2024 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷ ബജറ്റില്‍ ചെലവ് ചുരുക്കാതെ 31.4 ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ കടത്തിൻറെ പരിധി ഉയര്‍ത്താന്‍ തന്റെ പാര്‍ട്ടി അനുവദിക്കില്ലെന്നു സ്പീക്കര്‍ കെവിന്‍ മക്കാര്‍ത്തി പറഞ്ഞു.

English Summary : Republicans call for changing retirement age for Americans who are now in their 20s