'ഇതൊരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യം'; തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് പിന്മാറാന്‍ ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെടില്ലെന്ന് മൈക്ക് പെൻസ്

വാഷിങ്ടൻ∙ കുറ്റം ചുമത്തിയാല്‍ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് പിന്മാറാന്‍ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെൻസ്. ഇതൊരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണെന്നും ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാമെന്നും മൈക്ക് പെൻസ് പറഞ്ഞു. മറ്റ് പല വിഷയങ്ങളിലും മുൻ ബോസിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് മൈക്ക് പെൻസിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മറുപടിയെന്നത് പ്രസക്തമാണ്. പോൺ താരം സ്റ്റോമി ഡാനിയൽസിന് പണം നൽകിയ കേസിലാണ് ട്രംപിനെതിരെ അന്വേഷണം നടക്കു‌ന്നത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ തനിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ട്രംപിൻറെ വാദം തെറ്റാണ്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ തനിക്ക് അവകാശമില്ല. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം അമേരിക്കൻ ജനതയുടേതാണ്, അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് മാത്രമുള്ളതാണെന്നും മൈക്ക് പെൻസ് പറഞ്ഞു.

റഷ്യയുടെ യുക്രൈൻ അധിനിവേശത്തെ 'പ്രാദേശിക തർക്കം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതിന്, മറ്റൊരു എതിരാളിയായ ഫ്ലോറിഡയിലെ ഗവർണർ റോൺ ഡിസാന്റിസിനെതിരെയും പെൻസ് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. റഷ്യൻ അധിനിവേശം ഒരു പ്രാദേശിക തർക്കമല്ല. ഒരു പരമാധികാര രാഷ്ട്രത്തിനെതിരായ പ്രകോപനമില്ലാത്ത ആക്രമണമായിരുന്നു. അമേരിക്ക അതിനെ ശക്തമായി നേരിടണമെന്നും പെൻസ് പറഞ്ഞു.

