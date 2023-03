ഡാലസ് കൗണ്ടിയിൽ വോട്ട് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കരുത്

ഡാലസ് ∙ ഡാലസ് കൗണ്ടിയിൽ പുതുതായി വരുന്ന വോട്ടർമാരും ആദ്യമായി വോട്ടുചെയ്യുന്നവരും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസത്തിനു ഒരു മാസം മുൻപെങ്കിലും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒപ്പിട്ട പേപ്പർ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. മേയ് മാസം ആദ്യവാരം നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വളരെ നിർണായകമാണ്.

കൗണ്ടിയിലെ പല സിറ്റികളിലും മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഏഷ്യൻ വംശജർ സ്ഥാനാർഥികളാണ്. ഡാലസ് കൗണ്ടികളിലെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളിൽ പങ്കാളിത്വം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വോട്ടുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഏർലി വോട്ടിംഗ് ദിനങ്ങളിൽ തന്നെ സമ്മതിദാനാവകാശം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അഭികാമ്യം.

വോട്ടർ റജിസ്ട്രേഷൻ തിയതിയും സ്ഥലവും

മാർച്ച് 29: ഈസ്റ്റ്ഫീൽഡ് കോളേജിലെ വോട്ടർ റജിസ്ട്രേഷൻ - വിമൻസ് ഹെൽത്ത് എക്സ്പോ

ഏപ്രിൽ 1: വോട്ടർ റജിസ്ട്രേഷൻ - പ്ലമ്മർ എലിമെന്ററി സ്കൂൾ - സെഡാർ ഹിൽ, ടെക്സസ്

സെഡാർ ഹില്ലിലെ പ്ലമ്മർ എലിമെന്ററി സ്കൂളിലെ പ്രീ-കെ/കിന്റർഗാർട്ടൻ റൗണ്ട്-അപ്പിൽ വോട്ടർ റജിസ്ട്രേഷൻ

ഏപ്രിൽ 1: വോട്ടർ റജിസ്ട്രേഷൻ - കൊളീജിയറ്റ് പ്രെപ്പ് എലിമെന്ററി സ്കൂൾ - സെഡാർ ഹിൽ ടെക്സസ്.

പ്രീ-കെ/കിന്റർഗാർട്ടൻ റൗണ്ട്-അപ്പിലെ വോട്ടർ റജിസ്ട്രേഷൻ 975 പിക്കാർഡ് ഡോ. സീഡാർ ഹിൽ

ഏപ്രിൽ 1: വോട്ടർ റജിസ്ട്രേഷൻ - ഹൈലാൻഡ്സ് എലിമെന്ററി സ്കൂൾ - സെഡാർ ഹിൽ, ടെക്സസ്

പ്രീ-കെ/കിന്റർഗാർട്ടൻ റൗണ്ട്-അപ്പിലെ വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ 131 സിംസ് ഡോ. സീഡാർ ഹിൽ

ഏപ്രിൽ 1: വോട്ടർ റജിസ്ട്രേഷൻ - ഹൈ പോയിന്റ് എലിമെന്ററി സ്കൂൾ - സെഡാർ ഹിൽ, ടെക്സസ്.

സെഡാർ ഹില്ലിലെ ഹൈ പോയിന്റ് എലിമെന്ററി സ്കൂളിലെ പ്രീ-കെ/കിന്റർഗാർട്ടൻ റൗണ്ടപ്പിൽ വോട്ടർ റജിസ്ട്രേഷൻ

ഏപ്രിൽ 1: വോട്ടർ റജിസ്ട്രേഷൻ - വാട്ടർഫോർഡ് ഓക്സ് എലിമെന്ററി സ്കൂൾ - സെഡാർ ഹിൽ, ടെക്സസ്.

സീഡാർ ഹില്ലിലെ വാട്ടർഫോർഡ് ഓക്സ് എലിമെന്ററി സ്കൂളിലെ പ്രീ-കെ/കിന്റർഗാർട്ടൻ റൗണ്ടപ്പിലെ വോട്ടർ റജിസ്ട്രേഷൻ

ഏപ്രിൽ 1: ബെസി കോൾമാൻ മിഡിൽ സ്കൂൾ - സീഡാർ ഹിൽ, ടെക്സസ്

സെഡാർ ഹില്ലിലെ ബെസ്സി കോൾമാൻ മിഡിൽ സ്കൂളിലെ STEM രാത്രിയിൽ വോട്ടർ വിദ്യാഭ്യാസവും റജിസ്ട്രേഷനും

ഏപ്രിൽ 26: ഈസ്റ്റ്ഫീൽഡ് കോളേജിൽ വോട്ടർ റജിസ്ട്രേഷൻ

ടെക്സസിൽ വോട്ടുചെയുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതകൾ

> യുഎസ് പൗരനായിരിക്കുക.

> തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം 18 വയസോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുണ്ടായിരിക്കുക.

> തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു 30 ദിവസം മുമ്പ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കൗണ്ടിയിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്ഥിര താമസമായി അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കൗണ്ടിയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും വോട്ടുചെയ്യാനും കഴിയും.

> നിങ്ങൾ വോട്ടെടുപ്പിൽ വോട്ടുചെയ്യുമ്പോഴോ വ്യക്തിപരമായി ഹാജരാകാത്ത ബാലറ്റ് സമർപ്പിക്കുമ്പോഴോ ഫോട്ടോ ഐഡിയുടെ അംഗീകൃത രൂപം കാണിക്കുക.

> പ്രൊബേഷനിലോ പരോളിലോ തടവിലായാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുറ്റവാളിയാകരുത്. ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ ശിക്ഷ പൂർണ്ണമായും അനുഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, വോട്ടിംഗ് അവകാശം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടും.

> കോടതി മാനസിക വൈകല്യമുള്ളതായി പ്രഖ്യാപിക്കരുത്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള VoteTexas.gov ൽ ലഭ്യമാണ്

English Summary : New voters in Dallas county need to register votes atleast before a month of election