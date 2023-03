നാഷ്‌വില്ലെ ∙ യുഎസിലെ നാഷ്‌വില്ലെയിലെ ബർട്ടൺ ഹിൽസ് ബൊളിവാർഡിലുള്ള ദ് കവനന്റ് സ്‌കൂളിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന വെടിവയ്പ്പിൽ ഏഴു മരണം. മൂന്നു കുട്ടികളും മൂന്നു മുതിർന്നവരും വെടിവയ്പ്പ് നടത്തിയെന്നു സംശയിക്കുന്ന സ്ത്രീയുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സ്കൂളിൽ വെടിവയ്പ്പ് നടത്തിയ യുവതിയെ പൊലീസ് വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു.

രാവിലെ പത്തു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം.വെടിയേറ്റ മൂന്നു കുട്ടികളെ വാൻഡർബിൽറ്റിലെ മൺറോ കാരെൽ ജൂനിയർ ചിൽഡ്രൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. മൂവരും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

28 വയസ്സുള്ള നാഷ്‌വില്ലെ വനിതയാണ് വെടിയുതിർത്തതെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ കൈവശം രണ്ടു തോക്കുകളും ഒരു കൈത്തോക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്കൂളിന്റെ ഒരു വശത്തെ പ്രവേശന കവാടത്തിലൂടെ അകത്തു പ്രവേശിച്ച ഇവർ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.

ഗ്രീൻ ഹിൽസ് പ്രദേശത്തെ നിരവധി സ്‌കൂളുകൾ ലോക്കൗട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രദേശത്ത് പൊലീസ് അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും എംഎൻപിഡി പറഞ്ഞു. വെടിവയ്പ്പിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ 2.30ന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും

English Summary: At least 3 children and 3 adults killed in Nashville school shooting