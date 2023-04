രണ്ടു വയസുകാരന്റെ മൃതദേഹം ചീങ്കണ്ണിയുടെ വായിൽ; കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം, പിതാവ് പിടിയിൽ

ഫ്ലോറിഡ∙ ഫ്ലോറിഡയിൽ കാണാതായ രണ്ടുവയസുകാരന്റെ മൃതദേഹം ചീങ്കണ്ണിയുടെ വായിൽ കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ്. ടെയ്ലന്‍ മോസ്ലിയുടെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം വിനോദ സ്ഥലത്ത് ചീങ്കണ്ണിയുടെ വായില്‍ കണ്ടെത്തിയതായി സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബര്‍ഗ് പൊലീസ് മേധാവി ആന്റണി ഹോളോവേ വെള്ളിയാഴ്ച നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

കുട്ടിയുടെ അമ്മ പശുന്‍ ജെഫറിയെ (20) ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബര്‍ഗിലെ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ മരണവും കൊലപാതകമാണെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്നു പിതാവ് തോമസ് മോസ്ലിയെ (21) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 'വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ഡെല്‍ ഹോംസ് പാര്‍ക്കിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശത്ത് തിരച്ചില്‍ നടത്തവേയാണു വായില്‍ ഒരു വസ്തുവുമായി ചീങ്കണ്ണിയെ കണ്ടെത്തിയത്. ചീങ്കണ്ണിക്ക് ചുറ്റും ഒരു റൗണ്ട് വെടിയുതിർത്തതോടെ അതു വായിലുള്ള വസ്തു താഴെയിട്ടു'. ടെയ്ലന്റെ ശരീരം കേടുകൂടാതെ വീണ്ടെടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞെന്നുമായിരുന്നു പൊലീസ് മേധാവി നൽകിയ വിശദാംശങ്ങൾ.

ടെയ്ലന്‍ മോസ്ലിയുടെയും പശുന്‍ ജെഫറിയുടെയും (20) മരണത്തില്‍ തോമസ് മോസ്ലിയ്ക്കെതിരെ (21) കൊലപാതകത്തിനു രണ്ട് കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജെഫറിയ്ക്ക് ഒന്നിലധികം തവണ കുത്തേറ്റിരുന്നെന്നും ടെയ്ലന്റെ മരണ കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നും ഹോളോവേ പറഞ്ഞു. അറസ്റ്റിലായ തോമസ് മോസ്ലിക്ക് കൈകളില്‍ മുറിവുകളുണ്ടെന്നും ഇതുവരെ ഡിറ്റക്ടീവുകളോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് മേധാവി വ്യക്തമാക്കി.

