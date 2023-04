'ട്രംപ് മത്സരത്തിൽ നിന്നു മാറിനിൽക്കണം'; പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ച്  ആസ ഹച്ചിൻസൺ

അർക്കൻസാസ്∙ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുമെന്നു മുൻ അർക്കൻസാസ് ഗവർണർ ആസ ഹച്ചിൻസൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുമ്പ് യുഎസ് ജനപ്രതിനിധിസഭയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചതിനു ശേഷം 2015 മുതൽ ഈ വർഷം ആദ്യം വരെ അർക്കൻസാസ് ഗവർണറായിരുന്നു ഹച്ചിൻസൺ. അമേരിക്കക്കാർക്കു മികച്ച നേതാവിനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തനിക്കു ബോധ്യമുണ്ടെന്ന് 72 കാരനായ ഹച്ചിൻസൺ എബിസിയുടെ 'ദിസ് വീക്ക്' നു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

നവംബറിൽ സ്ഥാനാർഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ച ട്രംപിനോടു മത്സരത്തിൽ നിന്നു വിട്ടുനിൽകണമെന്നും ഹച്ചിൻസൺ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പോൺ താരത്തിനു പണം നൽകിയെന്ന കേസിൽ ട്രംപ് കുറ്റാരോപിതനായതിനെ തുടർന്നാണിത്. കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട ഒരു മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നത് അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സങ്കടകരമാണെന്നും ഹച്ചിൻസൺ പറഞ്ഞു.

ട്രംപും ബൈഡനും നേരത്തെ തന്നെ 2024 തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം മുൻ സൗത്ത് കരോലിന ഗവർണറും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ യുഎസ് അംബാസഡറുമായ നിക്കി ഹേലിയും ഫ്ലോറിഡ ഗവർണർ റോൺ ഡിസാന്റിസും മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെൻസ് എന്നിവരുൾപ്പടെ നിരവധി റിപ്പബ്ലിക്കൻമാർ മത്സരരംഗത്തുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

English Summary : Asa Hutchinson announces presidential bid, says Trump should withdraw from race