തോക്കുകൊണ്ട് കളിക്കുന്നതിനിടെ വെടിയേറ്റ് രണ്ടു വയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

ആർലിങ്ടൻ (ടെക്സസ്) ∙ സഹോദരന്റെ തോക്കുകൊണ്ട് കളിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ വെടിയേറ്റ് ആർലിങ്ടനിൽ രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം.

ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ പോക്കാസെറ്റ് ഡ്രൈവിലെ ഒരു വീട്ടിലായായിരുന്നു സംഭവം. കുട്ടി കൗമാരക്കാരനായ സഹോദരന്റെ മുറിയിലിരുന്ന തോക്കെടുത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ മുഖത്ത് വെടിയേൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. നിലവിൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

ഈ സമയം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെയും പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. വീടിനുള്ളിൽ പ്രായപൂർത്തിയായവരും നിരവധി കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. തോക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന് കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നോ എന്നും അത് നിയമപരമായി ലഭിച്ചതാണോ എന്നും വ്യക്തമല്ല.

English Summary : Arlington toddler dies after shooting himself with sibling's gun