രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ നിർഭയം പോരാടിയതാണ് താൻ ചെയ്ത കുറ്റം: ട്രംപ്

ന്യൂയോര്‍ക്ക് ∙ ‘അമേരിക്കയെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരിൽനിന്നും രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ നിർഭയം പോരാടിയതാണ് താൻ ചെയ്ത ഒരേയൊരു കുറ്റമെന്ന് യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. രതിചിത്ര നടിക്ക് പണം നൽകിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി പുറത്തിറങ്ങിയശേഷം ഫ്ലോറിഡയിലെ മാർ-എ-ലാഗോയിലെ വസതിയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ അഭിപ്രായപ്രകടനം. ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചുമത്തി മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം മുൻ പ്രസിഡന്റ് തന്റെ മാർ-എ-ലാഗോ എസ്റ്റേറ്റിൽ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചു. 25 മിനിറ്റോളം അദ്ദേഹം ജനക്കൂട്ടത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു

‘ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അമേരിക്കയിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല’– ഇതായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ ആദ്യ വാക്കുകൾ. വരാനിരിക്കുന്ന 2024ലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടപെടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വ്യാജ കേസ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നും അത് ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്നും ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ട്രംപിന്റെ മകൻ ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ജൂനിയറും കിംബർലി ഗിൽഫോയ്‌ലും മകൾ ടിഫാനി ട്രംപും മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ കരഘോഷത്തോടെയാണ്. 25 മിനുറ്റ് നീണ്ട പ്രസംഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനെ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരെ ട്രംപ് വിമർശിച്ചു.

‘നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജ്യത്തിനു മുകളിൽ കാർമേഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലോകം അമേരിക്കയെ നോക്കി ചിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്ക നാശത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്’– മൻഹാറ്റൻ കോടതിയില്‍ ഹാജരായ ശേഷം ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു. പ്രസംഗത്തിൽ ട്രംപിന്റെ കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയ മൻഹാറ്റൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അറ്റോർണി ആൽവിൻ ബ്രാഗിന്റെ ഭാര്യയെയും കേസിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ജഡ്ജിയുടെ മകളെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ട്രംപ് ആക്ഷേപിച്ചു.

മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ മൻഹാറ്റൻ ക്രിമിനൽ കോടതിയിൽ ഹാജരായപ്പോൾ. ചിത്രം:Andrew KELLY / POOL / AFP

തന്നെ വെറുക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ജഡ്ജിയാണുള്ളത്. അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസിന് വേണ്ടിയാണ് അദേഹത്തിന്റെ മകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കോടതി തനിക്കെതിരെ പക്ഷപാതപരമായാണ് പെരുമാറുന്നത്. കേസിന്റെ വിവരങ്ങൾ ആൽവിൻ ബ്രാഗ് ചോർത്തിയെന്നും അദ്ദേഹമാണ് യഥാർഥ കുറ്റവാളിയെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. ‘നിശ്ചയദാർഢ്യവും വെല്ലുവിളിയും’ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയെന്നു അദ്ദേഹവുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

ട്രംപിന്റെ അറസ്റ്റ്, കേസ്

മൻഹാറ്റൻ കോടതിയിൽ ഹാജരായ ട്രംപിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം ജഡ്ജിക്കു മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി. കുറ്റപത്രം വായിച്ചുകേട്ട ട്രംപ് ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു. ട്രംപിനെതിരെ 34 കുറ്റങ്ങളാണ് കോടതി ചുമത്തിയത്. 2008 ൽ രതിചിത്ര നടി സ്റ്റോമി ഡാനിയേൽസുമായുണ്ടായ വഴിവിട്ട ബന്ധം ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ 2016 ൽ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് 1.30 ലക്ഷം ഡോളർ നൽകിയെന്നാണു കേസ്. ക്രിമിനൽ കേസിൽ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട ആദ്യ മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റാണ്. ഫ്ലോറിഡയിലെ വസതിയിൽ നിന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണു ട്രംപ് ന്യൂയോർക്കിലെത്തിയത്. ട്രംപ് ടവറിൽനിന്നാണു കോടതിയിലേക്കു പോയത്. കോടതിപരിസരത്ത് ട്രംപിന്റെ അനുയായികൾ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു.

ട്രംപ് ടവറില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുമ്പോള്‍ ആരോപണങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോടതിയിലെ വാദം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയശേഷം മടങ്ങിയ ട്രംപ് പക്ഷേ, മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചില്ല. പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്ന് അദ്ദേഹവുമായി അടുത്ത കേന്ദ്രങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു. കോടതിയില്‍ ജഡ്ജി യുവാന്‍ മെര്‍ക്കനുമുന്നില്‍ ഹാജരായ ട്രംപിനെ കുറ്റപത്രം വായിച്ചു കേള്‍പ്പിച്ചു. 34 കുറ്റങ്ങളാണ് ട്രംപിനുമേല്‍ ചുമത്തിയത്.

English Summary : Trump decries charges against him accuses radical left lunatics of election interference