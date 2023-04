സി.ആർ. റാവുവിന് 102–ാം വയസ്സിൽ രാജ്യാന്തര പുരസ്കാരം

വാഷിങ്ടൻ ∙ പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യനുമായ കല്യാംപുടി രാധാകൃഷ്ണ റാവുവിന് 2023 ലെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് രാജ്യാന്തര പുരസ്‌കാരം. 75 വർഷം മുമ്പ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് ചിന്തയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് ഈ മേഖലയിലെ നൊബേൽ സമ്മാനത്തിന് തുല്യമായ അവാർഡ് നൽകുന്നത്.

75 വർഷം മുൻപ് റാവുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ അഗാധമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് തുടരുന്നുവെന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഇന്റർനാഷനൽ പ്രൈസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. കാനഡയിലെ ഒന്റാറിയോയിലെ ഒട്ടാവയിൽ നടക്കുന്ന ഇന്റർനാഷനൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വേൾഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കോൺഗ്രസിൽ ഈ ജൂലൈയിൽ 80,000 യുഎസ് ഡോളറിന്റെ പുരസ്‌കാരത്തോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനം ഇപ്പോൾ 102 വയസ്സുള്ള റാവുവിന് ലഭിക്കും.

1945-ൽ കൊൽക്കത്ത മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ബുള്ളറ്റിനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രബന്ധത്തിൽ, ആധുനിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയ മൂന്ന് അടിസ്ഥാന ഫലങ്ങൾ റാവു പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂളുകൾ പ്രദാനം ചെയ്തുവെന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

റഡാറുകൾ, ആന്റിനകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സമീപകാല ഗവേഷണങ്ങളിലും ഇത് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഡാറ്റ സയൻസ്, സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ്, ഷേപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ഇമേജ് വേർതിരിക്കൽ എന്നിവയിലെ പുരോഗതിക്ക് ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകി.

കർണാടകയിലെ ഹഡഗലിയിലെ ഒരു തെലുങ്ക് കുടുംബത്തിലാണ് റാവു ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗുഡൂർ, നുസ്വിദ്, നന്ദിഗാമ, വിശാഖപട്ടണം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൂർത്തിയാക്കി. ആന്ധ്രാ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ എംഎസ്‌സിയും 1943ൽ കൽക്കട്ട സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സിൽ എംഎയും നേടി. കേംബ്രിജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കിംഗ്സ് കോളേജിൽ നിന്ന് പിഎച്ച്ഡി ബിരുദം നേടി. 1965-ൽ കേംബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡിഎസ്‌സി ബിരുദം നേടി.

ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ മ്യൂസിയത്തിലുമാണ് റാവു ആദ്യം ജോലി ചെയ്തത്. പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഡയറക്ടർ, ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു പ്രൊഫസർ, ഇന്ത്യയിലെ നാഷനൽ പ്രൊഫസർ, പിറ്റ്‌സ്‌ബർഗ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പ്രൊഫസർ, എബർലി പ്രൊഫസർ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് ചെയർ, പെൻസിൽവാനിയയിലെ സെന്റർ ഫോർ മൾട്ടിവാരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് ഡയറക്ടർ എന്നീ നിലകളിൽ നിരവധി സുപ്രധാന പദവികൾ വഹിച്ചു. നിലവിൽ പെൻസിൽവാനിയ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറും ബഫല്ലോയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ റിസർച്ച് പ്രൊഫസറുമാണ്.

