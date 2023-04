ടെക്സസ് ∙ ടെക്‌സസിലെ ഒരു ഡയറി ഫാമിലുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തിൽ ഏകദേശം 18,000 പശുക്കൾക്കാണ് ജീവനാശം സംഭവിച്ചത്. ദിമിറ്റ് പട്ടണത്തിനടുത്തുള്ള സൗത്ത് ഫോർക്ക് ഡയറിയിൽ ഉണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തിൽ പരുക്കേറ്റ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. മീഥെയ്ൻ വാതകത്തിന് തീപിടിച്ചതാകാം സ്‌ഫോടനത്തിന് കാരണമെന്ന് അധികൃതർ കരുതുന്നു.

ഏപ്രിൽ 10 ന് വൈകുന്നേരം 7.21 ന് ഫാമിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായതായി തങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതായി കാസ്ട്രോ കൗണ്ടി ഷെരീഫ് ഓഫിസ് പറഞ്ഞു. പൊലീസും അത്യാഹിത വിഭാഗവും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ ആളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

തീയും പുകയും കൊണ്ട് ചത്ത പശുക്കളുടെ കൃത്യമായ കണക്ക് പുറത്തു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഏകദേശം 18,000 കന്നുകാലികൾ ചത്തതായി കാസ്‌ട്രോ കൗണ്ടി ഷെരീഫ് ഓഫിസിന്റെ വക്താവ് പറഞ്ഞു. ഹണി ബാഡ്ജർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു യന്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ് തീ പടർന്നതെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കരുതുന്നത്.

