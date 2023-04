റിപ്പബ്ലിക്കൻ-ഡെമോക്രാറ്റിക് അകൽച്ച വർധിക്കുന്നു; ഭരണം സ്തംഭനത്തിലെന്ന് ആരോപണം

വാഷിങ്ടൻ ∙ അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി സംഭവിക്കുന്നത് വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക്കൻ (ചുവപ്പ്) – ഡെമോക്രാറ്റിക് (നീല) അനുയായികൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം വർധിക്കുന്നതായി കാണാം. ന്യൂയോർക്കിലും വിസ്കോൻസെനിലും ടെനിസിയിലും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏത് ദിശയിലേയ്ക്കാണു രാഷ്ട്രീയം നീങ്ങുന്നതെന്നും 2024 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇതിന്റെ മൂർത്തിഭാവം എന്തായിരിക്കും എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ വേഗതയും ഗതിമാറലും ഇവയെ സൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നവരിൽ പോലും ചിന്താക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചു.

ട്രംപിന്റെ അറസ്റ്റ്, കോടതി ഹാജരാകല്‍ തുടങ്ങിയ നാടകങ്ങൾ കണ്ടു മടുത്ത അമേരിക്കക്കാർക്ക് കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. 2020 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ ഫണ്ട് സംഭരിക്കുവാൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് തട്ടിപ്പു സംഘത്തെ ഉപയോഗിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിലാണു പുതിയ അന്വേഷണം. സ്പെഷ്യൽ കൗൺസൽ ജാക്ക് സ്മിത്തിന്റെ ഓഫീസ് ട്രംപിന്റെ ഉപദേശകർക്കും മുൻ പ്രചരണ സംഘാംഗങ്ങൾക്കും കൺസൽട്ടന്റുകൾക്കും സബ്പീന അയച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

അബോർഷൻ ബില്ലിനെ രണ്ട് ഫെഡറൽ ജഡ്ജിമാരുടെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ വിധി കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അപ്പലേറ്റ് കോടതി വിധിക്കെതിരെ തന്റെ ഭരണകൂടം നീങ്ങുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. മിഫെ പ്രിസ്റ്റോൺ മരുന്ന് അനുകൂലികളെയും പ്രതികൂലികളെയും ഏറ്റുമുട്ടലിലേയ്ക്കു നയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ടെനിസിയിൽ രണ്ടു കറുത്ത വർഗക്കാരായ നിയമസഭാസാമാജികരെ പുറത്താക്കിയത് കൂടുതൽ പ്രബലമായി വംശീയത രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എത്തിച്ചു. ഒരാളുടെ അംഗത്വം റദ്ദാക്കിയത് പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോർത്ത് കാരോലൈനയില്‍ റിപ്പബ്ലിക്കനുകൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകി സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി ട്രിസിയ കോത്തം ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി വിട്ട് റിപ്പബ്ലിക്കനായി. ഇതോടെ സഭയിൽ റിപ്പബ്ലിക്കനുകൾക്ക് കേവല ഭൂരിപക്ഷമായി.

യുഎസ് സുപ്രീംകോടതിക്കു മുൻപിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ പ്രകടനങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഡോബ്സ്‍വേഴ്സസ് ജാക്ക്‌സൺ വിമൻസ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേരിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനു പിന്നാലെ അബോർഷൻ പിൽ കേസിലും പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകും. വിസ്കോൻസെനിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ വോട്ടർ ടേൺ ഔട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

വിസ്കോൻസെനിൽ ഒരു സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിന്റെ മാറ്റം ആ സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയം മാറ്റിയേക്കാം. ടെനിസിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച നിയമസഭാംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കിയത് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണത്തിന് ഇടയാക്കി. നോർത്ത് കാരോലൈനയിൽ ഇപ്പോൾ നേടിയിരിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം കൂടുതൽ യാഥാസ്ഥിതിക നയങ്ങളിലേയ്ക്കു നയിക്കും.

ചുവപ്പ് – നീല സമരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭരണം സ്തംഭനത്തിലാണെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആരോപിക്കുന്നു. വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രണമില്ലാതെ തുടരുന്നു. കുടിയേറ്റ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് കാര്യമായ പ്രതിവിധിയില്ല. ഉന്നതനായ ഒരു ന്യായാധിപന്റെ കുടുംബസമേതമുള്ള ആർഭാട യാത്രകളെക്കുറിച്ച് ആരോപണം ഉണ്ടായി. പാർട്ടി ഭേദമന്യേ നേതാക്കൾ തുടർച്ചയായി ആരോപണ വിധേയരാവുന്നു. ഭരണം കുറെക്കൂടി കാര്യക്ഷമമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങൾ ആശിച്ചു പോകുന്നെങ്കിൽ അവരെ കുറ്റം പറയാനാവില്ല.

English Summary : Gap between republicans and democrats widen in US