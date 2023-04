ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ തരൺജിത് സിങ്ങിന് 'സിഖ് ഹീറോ അവാർഡ്'

വാഷിങ്ടൻ ഡി സി ∙ യുഎസിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതിക്ക് 'സിഖ് ഹീറോ അവാർഡ്' ലഭിച്ചു. ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നുവെന്ന് അവാർഡ് സ്വീകരിച്ച ശേഷം നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ തരൺജിത് സിങ് പറഞ്ഞു.

യുഎസിലെ ഇന്ത്യൻ മിഷനുകളിൽ ഖാലിസ്ഥാൻ അനുകൂലികളുടെ ഒരു ചെറിയ സംഘം നടത്തിയ അക്രമണത്തിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് യുഎസിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഉന്നത നയതന്ത്രജ്ഞന് ഈ അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. ഖാലിസ്ഥാൻ അനുകൂലികൾ അടുത്തിടെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയും തരൺജിത് സിങ്ങിനെ വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.

അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ വിഘടനവാദികൾക്കെതിരെ ശക്തവും സുപ്രധാനവുമായ നിലപാട് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും പ്രസിഡന്റ് ബൈഡനും നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിവിധ മേഖലകളിലെ പങ്കാളിത്തം സർക്കാരും ജനങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് യുവജനങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുഎസ്, കാനഡ, യുകെ, ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിഘടനവാദികളുടെ ഒരു ചെറിയ സംഘം ഖാലിസ്ഥാനി പതാകയുമായി ഇന്ത്യൻ എംബസിക്കും സാൻഫ്രാൻസിസ്‌കോ കോൺസുലേറ്റിനും പുറത്ത് പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. മാർച്ചിൽ സാൻഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിന് നേരെയും ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു.

