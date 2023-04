അയർലൻഡിൽ കണ്ണീരണിഞ്ഞ് ബൈഡന്‍; ഇത് യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ കാണാത്ത മുഖം

ഹൂസ്റ്റണ്‍ ∙ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തനായ രാഷ്ട്രത്തലവനാണ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ്. എന്നാല്‍, കരുത്തനായ രാഷ്ട്രനേതാവ് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും സാധാരണ മനുഷ്യനാകുന്ന കാഴ്ച ഇപ്പോള്‍ ലോകം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കന്‍ പ്രസഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ വടക്കന്‍ അയര്‍ലന്‍ഡ് സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ അദ്ദേഹം ‘പിതാവിന്റെ’ വേദനയാല്‍ കരയുന്ന ചിത്രമാണ് വൈറലാകുന്നത്.

2015ല്‍ ബ്രെയിന്‍ ക്യാന്‍സര്‍ ബാധിച്ച് മരിച്ച മകന്‍ ബ്യൂ ബൈഡന്റെ അന്ത്യകര്‍മങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിച്ച വൈദികനുമായുള്ള യാദൃച്ഛിക കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് ബൈഡന്‍ എന്ന രാഷ്ട്ര നേതാവിനെ അച്ഛനാക്കി മാറ്റിയത്. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ കണ്ണീരു മറയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞു.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് കോ മയോയിലെ നോക്ക് ദേവാലയം സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ ഫാദര്‍ ഫ്രാങ്ക് ഒഗ്രാഡി ജോ ബൈഡനെ കാണാന്‍ എത്തുകയായിരുന്നു. അയര്‍ലൻഡിലെ തന്റെ അവസാന ദിവസത്തെ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ബൈഡന്‍ ദേവാലയത്തില്‍ എത്തിയത്. നോക്ക് ദേവാലയത്തിലെ വൈദികരിലൊരാളെ കണ്ടപ്പോള്‍ പ്രസിഡന്റ് കണ്ണീരില്‍ കുതിര്‍ന്നിരുന്നുവെന്ന് നോക്കിലെ ഇടവക വികാരി ഫാദര്‍ റിച്ചാര്‍ഡ് ഗിബ്ബണ്‍സ് പറഞ്ഞു,

‘അദ്ദേഹം ചിരിച്ചു, കരഞ്ഞു. അത് ആ മനുഷ്യനെ വല്ലാത്ത തരത്തില്‍ ബാധിച്ചു. ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം എത്ര ആഴത്തില്‍ അനുഭവിക്കുകയും അർഥമാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണാന്‍ കഴിയും. അത് അസാധാരണമായ ഒരു ദിനമായിരുന്നു. ഞാന്‍ അത് മറക്കില്ല, അത് മറ്റെന്തോ ആയിരുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാന്‍ കഴിയും’- ഫാദര്‍ റിച്ചാര്‍ഡ് ഗിബ്ബണ്‍സ് പറഞ്ഞു.

ഇടവകയിലെ വൈദികരില്‍ ഒരാളുമായി പ്രസിഡന്റുമായി വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ഫാദര്‍ റിച്ചാര്‍ഡ് ഗിബ്ബണ്‍സ് പറഞ്ഞു. ‘അദ്ദേഹം തന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും തന്റെ വിശ്വാസത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും മരണപ്പെട്ട മകന്‍ ബ്യൂവെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു. അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. ഇത് പൊടുന്നനെ സംഭവിച്ചതാണ്. മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങള്‍ ഇവിടെ ആരാധനാലയത്തില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നു. അവിടേക്ക് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് എത്തുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ അന്ത്യകര്‍മങ്ങള്‍ നടത്തിയ ചാപ്ലയിന്‍ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നത് യാദൃശ്ചികമായിരുന്നു’– ഫാദര്‍ റിച്ചാര്‍ഡ് ഗിബ്ബണ്‍സ് പറഞ്ഞു.

‘അസാധാരണമാണ്, അവിശ്വസിനീയവും. പ്രസിഡന്റ് എത്തുന്നതുവരെ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു’– ഫാദര്‍ റിച്ചാര്‍ഡ് ഗിബ്ബണ്‍സ് ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. ‘വൈദികനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ പ്രസിഡന്റ് രഹസ്യ സേവന ഏജന്റിനെ അയച്ചു. വൈദികന്റെ നമ്പര്‍ എന്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നു, അതിനാല്‍ ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തെ ഉടന്‍ ബന്ധപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഞെട്ടല്‍ നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ? അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അതിശയകരവും അപ്രതീക്ഷിതവുമായ കാര്യമായിരുന്നു’– അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

English Summary: Joe Biden brought to tears after meeting priest who performed last rites for his son