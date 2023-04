ബൈബിൾ ഹീബ്രൂ മൂല ഗ്രന്ഥം ലേലത്തിനു മുൻപ് ഡാലസിൽ പ്രദർശനത്തിന്

ഡാലസ് ∙ ഏറ്റവും ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും സമ്പൂർണവുമെന്നു കരുതുന്ന ഹീബ്രൂ ബൈബിൾ അടുത്തയാഴ്ച ലേലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും വിലയേറിയ ചരിത്ര രേഖയായി മാറും. ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്ന ലേലത്തിനു മുൻപായി ലണ്ടൻ, ടെൽ അവീവ്, ലൊസാഞ്ചലസ് എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ ഗ്രന്ഥം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഡാലസിലെ സതേൺ മെതേഡിസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബ്രിഡ്‍വെൽ ലൈബറിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച വരെ നടന്നു വരുന്ന പ്രദർശനമാണ് ലേലത്തിനു മുൻപുള്ള അവസാന പ്രദർശനം.

അതിന്റെ വിഖ്യാത ഉടമസ്ഥൻ ആയിരുന്ന കോഡക്സ് സസൂണിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗ്രന്ഥം നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ലോകപ്രിയത മൂലം പ്രസിദ്ധമാണ്. ഇന്ന് ബുക്ക് സ്റ്റോറുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന പഴയ നിയമവേദ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉറവിടം ഇതാണ്. 24 പുസ്തകങ്ങളുള്ള ഈ ഹീബ്രൂ ബൈബിളിലെ യെശ്ശയ്യയുടെ പുസ്തകം അതിന്റെ പൂർണതയിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ഈ പുസ്തകം ക്യുമറൻ കേവ്സ് ഓഫ് ദ ജൂഡെയ്ൻ ഡെസർട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയ 2100 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഗ്രേറ്റ് ഐശയ്യ സ്ക്രോൾസിൽ ഉള്ളതുപോലെ 1,100 വർഷം പഴക്കമുള്ള കോഡക്സ് സസൂൺ എഡിഷൻ, പില്ക്കാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള പതിപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ മൂല ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് പറയാം.



കോഡക്സ് സസൂൺ പുതിയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആദ്യകാല ഹീബ്രൂ ബൈബിൾ എഴുതിയത് വ്യഞ്ജന ശബ്ദമുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ (കൺസൊനൻസ്) മാത്രം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു. മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ എഴുത്തുകാർ (മാസൊറീറ്റസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ) ആദ്യമായി സ്വര സംബന്ധിയായ അക്ഷരങ്ങൾ (നിക്വിഡ്) ഡോട്ട്മാർക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കൃത്യമായ ഉച്ചാരണം മൂലപാഠങ്ങൾക്ക് നൽകി.

ഹീബ്രു ബൈബിളിന്റെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ കയ്യെഴുത്തുപുസ്തകം കോഡെക്സ് സസൂൻ ന്യൂയോർക്കിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോൾ.

ഹീബ്രൂ പതിപ്പ് വായിക്കാതെ തന്നെ കോഡക്സ് കാണുന്നവർക്ക് ചെറിയ, സൂക്ഷ്മമായ കുത്തുകളും ഡാഷുകളും (നിക്വിഡിന്റെ) മറ്റു കുറിപ്പുകളോട് ചേർത്ത് മൂലപാഠം (മസോറ) കഴിയും. മറ്റു കുറിപ്പുകൾ വ്യത്യസ്തമായ സ്പെല്ലിംഗുകൾ, വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവ വായനക്കാരന് മനസ്സിലാക്കിത്തരും. ഇത് ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ അറിവിനും അവർ സ്വീകരിച്ച അതീവ സൂക്ഷ്മതയ്ക്കും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. നൂറുകണക്കിന് കൈയെഴുത്തു പ്രതികൾ മാസോറേറ്റ്സ് സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ ആറെണ്ണം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നുള്ളൂ. ഇവയിൽ അഞ്ചെണ്ണം വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൈവശമാണ്. ശേഷിച്ച ആറാമത്തെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ലേലത്തിൽ പോകുന്നത്.

ഗ്രന്ഥത്തിന് ആറിഞ്ച് ഘനം, 25 പൗണ്ട് ഭാരം, എഴുതപ്പെട്ടത് നൂറോ അതിൽ അധികമോ മൃഗങ്ങളുടെ ഷീപ് സ്കിൻ പാർച്ച്മെന്റിൽ നിന്നെടുത്ത 400 പേജുകളിലാണ്. കേവലം 12 പേജുകൾ മാത്രമാണ് കാണാതായിരിക്കുന്നത്. അലെപ്പോ കോഡെക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധികാരികമായി കരുതപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു മാസൊറെറ്റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്, ക്രൗൺ ഓഫ് അലെപ്പോയിൽ അതിന്റെ മൂന്നിലൊന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാഗം – 487 പേജുകൾ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്.

പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പൂർണ സമ്പാദനം നടന്നതെന്ന് കരുതുന്നു. കോഡക്സ് അതിന്റെ ജീവിത കാലത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും പൊതുജനങ്ങളുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് രഹസ്യമായി കഴിയുകയായിരുന്നു. മധ്യകാലത്ത് മംഗോൾ (ടിമുറിഡ്) സിറിയ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ കോഡക്സ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സിനഗോഗും കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. കോഡക്സ് സസൂൺ അപ്രത്യക്ഷമായി. 1929 ൽ 350 പൗണ്ടിന് ഡേവിഡ് സസൂൺ എന്ന പ്രസിദ്ധ ഹെബ്രസ ശേഖരക്കാരൻ ഇത് വാങ്ങി. പുരാവസ്തുക്കളുടെ ഈ ഉടമയ്ക്കു 1,000 ൽ അധികം മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകളുടെയും ആർട്ടിഫാക്ടുകളുടെയും ശേഖരം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഡേവിഡ് സസൂണിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ എത്തിയതിനുശേഷം രണ്ടു തവണ ഇത് വിൽക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശികൾ 1978 ൽ 3,20,000 ഡോളറിന് ബ്രിട്ടീഷ് റെയിൽ പെൻഷൻ ഫണ്ടിന് വിറ്റു. പിന്നീട് 1989 ൽ 4.16 മില്യൻ ഡോളറിന് ഒരു ജനീവ നിക്ഷേപകൻ ജാക്വസ് സഫ്റ ഇത് വാങ്ങി. ഈ ഉടമസ്ഥതയാണ് ലേലത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ കൈമാറുന്നത്. ഇതിനു മുൻപ് 1982 ൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിലായിരുന്നു ആ പ്രദർശനം. കോ‍‍ഡക്സ് സസൂന് ലേല ഏജൻസിയായ സതെബീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തുക 3 – 5 കോടി ഡോളറാണ്. 5 കോടി ഡോളറിന് (413 കോടി രൂപ) വിറ്റു പോയാൽ, അതും ചരിത്രമാകും.

English Summary : Ancient hebrew bible may fetch whopping 50mn at New york auction