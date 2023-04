15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തീവ്ര ഇടതുപക്ഷം ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കും

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ബൈഡന് ശേഷമുള്ള രാഷ്ട്രീയ കാലഘട്ടത്തിൽ പുരോഗമനവാദികൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് റോ ഖന്ന, അലക്‌സാൻഡ്രിയ ഒകാസിയോ കോർട്ടെസ് എന്നിവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഡമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ പുരോഗമന വിഭാഗം ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണ്. അടുത്ത 15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ഇടത്പക്ഷ പ്രതിനിധി റോ ഖന്ന പറഞ്ഞു.



പുരോഗമനവാദിയായ ബ്രാൻഡൻ ജോൺസൺ മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മിതവാദിയായ മുൻ ഷിക്കാഗോ പബ്ലിക് സ്‌കൂൾ സിഇഒ പോൾ വല്ലാസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് പുരോഗമന ഡമോക്രാറ്റുകൾ ഷിക്കാഗോയിൽ പിടി മുറുക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. പുരോഗമനവാദികൾ അധികാരം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു നിശബ്ദ നിർമാണം പോലെയാണ്, അത് ബൈഡന് ശേഷമുള്ള ലോകത്ത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ പോകുന്നു ഖന്ന പറഞ്ഞു.‌

ഈ മാസം ആദ്യം നടന്ന വിസ്കോൻസെൻ സുപ്രീം കോടതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും പുരോഗമനവാദികൾ വിജയിച്ചു. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പിന്തുണയുള്ള മുൻ വിസ്കോൻസെൻ സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് ഡാൻ കെല്ലിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഡമോക്രാറ്റിക് പിന്തുണയുള്ള മിൽവാക്കി കൗണ്ടി സർക്യൂട്ട് ജഡ്ജി ജാനറ്റ് പ്രൊട്ടാസിവിക്‌സ് നിർണായക സീറ്റിൽ വിജയിച്ചു. അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തേക്കെങ്കിലും ഇടതു ചായ്‌വുള്ള ജസ്റ്റിസുമാർ കോടതിയെ 4-3 എന്ന നിലയിൽ നിയന്ത്രിക്കും.

