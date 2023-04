രാധ അയ്യങ്കാർ ഡിഫൻസ് ഡപ്യൂട്ടി അണ്ടർ സെക്രട്ടറി

വാഷിങ്ടൻ ഡിസി ∙ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞയും യുഎസ് പ്രതിരോധ വകുപ്പിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് ആക്ടിങ് ഡപ്യൂട്ടി അണ്ടർസെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന രാധ അയ്യങ്കാർ പ്ലംബ്നെ ഡിഒഡിയുടെ (ഡിപാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസ്) ഡപ്യൂട്ടി അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയായി യുഎസ് സെനറ്റ് അംഗീകരിച്ചു. 68-30 വോട്ടുകൾക്കാണ് രാധ അയ്യങ്കാർ പ്ലംബിനെ യുഎസ് സെനറ്റ് അംഗീകരിച്ചത്. പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ 2022 ജൂണിലായിരുന്നു രാധ അയ്യങ്കാരെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തത്.

നേരത്തെ ഇവർ പ്രതിരോധ ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ആയി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് ഹൗസ് നാഷനൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ, ഡിഒഡി, ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് എനർജി എന്നിവയിൽ സീനിയർ സ്റ്റാഫ് സ്ഥാനങ്ങൾ രാധ അയ്യങ്കാർ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary : US senate confirms Indian-American Radha Iyengar Plumb as Dy Under Secretary of Defense