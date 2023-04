വീണ്ടും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ ബൈഡൻ; ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം അടുത്ത ആഴ്ച

ന്യൂയോർക് ∙ അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വട്ടം കൂടി മത്സരിക്കാൻ ഉറച്ചു നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. വൈറ്റ് ഹൗസിലെ വിജയകരമായ തന്റെ പ്രവർത്തങ്ങളുടെ നാലാം വാർഷിക ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചു അടുത്തയാഴ്ച തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ 2024ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയേക്കുമെന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ ബൈഡനുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധമുള്ള നാലു പേർ പറഞ്ഞു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഡിയോ സന്ദേശവും ധനസമാഹരണ അഭ്യർഥനയും ഉൾപ്പെടുത്തി ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ പ്രചരണം ആരംഭിക്കുന്നതിനാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉപദേശകർ പദ്ധതിയിടുന്നത്. എന്നാൽ, പദ്ധതികൾ ഇതുവരെ അന്തിമമായിട്ടില്ലെന്നും തീയതി മാറിയേക്കാമെന്നും ഇവർ വിശദീകരിച്ചു. 80 വയസ്സുള്ള ബൈഡൻ , പ്രസിഡന്റായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തിയാണ്. മറ്റൊരു ടേം കൂടെ തുടരാനുള്ള തന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പണ്ടേ ബൈഡൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ സമയം മാറുകയും ചില ആഭ്യന്തര ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമാവുകയും ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മിഡ്‌ടേം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ ശക്തമായ പ്രകടനത്തിന്റെ ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ഒരുങ്ങാൻ ബൈഡനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രൈമറിയിൽ സ്ഥാനാർഥികൾ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ബൈഡന്റെ 2019 പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ വാർഷികമായ ഏപ്രിൽ 25 നായിരിക്കും പുതിയ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ വൈറ്റ് ഹൗസ് വിസമ്മതിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് തന്നെ നേരിട്ട് പറയുന്നതുവരെ ഒന്നും ഔദ്യോഗികമാകില്ലെന്ന് ചില ഉപദേഷ്ടാക്കൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിലെ ചിലർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗുരുതരമായ പ്രാഥമിക വെല്ലുവിളി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ബൈഡൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം വീണ്ടും വിജയിച്ചാൽ, രണ്ടാം തവണ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈഡന് 82 വയസ്സാകും. വൈറ്റ് ഹൗസ് വിടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 86 വയസ്സാകുകയും ചെയ്യും.

ജോ ബൈഡനും കമല ഹാരിസും (ഫയൽ ചിത്രം)

വൻകിട ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പദ്ധതികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രസിഡന്റിന്റെ നിയമനിർമ്മാണ റെക്കോർഡിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ നട്ടെല്ല്. ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പം, ദുർബലമായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ എന്നിവ അപകടസാധ്യതകളാണെന്ന് സഹായികൾ സമ്മതിക്കുന്നു. പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമായി ഉയർന്നുവരുന്നു. ബൈഡൻ തന്റെ ആദ്യ പ്രചാരണ രീതിയിലുള്ള പരിപാടി എപ്പോൾ നടത്തുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

