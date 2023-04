മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചതിനു പിടികൂടിയത് 9 തവണ; ഒടുവിൽ പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ!

വെതർഫോർഡ് (ടെക്സസ്) ∙ മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നതും ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നതും പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ, ഒൻപത് തവണ ഇതേ കുറ്റം ചെയ്താലോ? യുഎസിലെ വെതർഫോർഡിലെ ക്രിസ്റ്റഫർ ഫറാൻ സ്റ്റാൻഫോർഡ് എന്ന അൻപതുകാരനാണ് പ്രതി. പാർക്കർ കൗണ്ടി ജൂറി ഇയാൾക്ക് ഒടുവിൽ വിധിച്ചത് ജീവപര്യന്തം തടവു ശിക്ഷയും.

ടാരന്റ്, ഡാലസ്, റോക്ക്‌വാൾ, ജോൺസൺ കൗണ്ടികളിൽ മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചതിന് ചാർജു ചെയ്ത കേസുകളിൽ സ്റ്റാൻഫോർഡിനു മുൻപ് നാലു തവണ ജയിൽ ശിക്ഷ നൽകിയിരുന്നുവെന്നാണ് പാർക്കർ കൗണ്ടി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അറ്റോർണി ഓഫീസ് പറയുന്നത്. ‘അദ്ദേഹത്തെ പൂട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മെട്രോപ്ലെക്‌സിലുടനീളമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ അപകടപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുമെന്ന്’ ജൂറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതായി പാർക്കർ കൗണ്ടി ഡിഎ ജെഫ് സ്വെയിൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ഈ ഏറ്റവും പുതിയ ഡിഡബ്ല്യൂഐ ചാർജ് 2022 ഓഗസ്റ്റ് 15ന്, വെതർഫോർഡ് ഇന്റർസെക്ഷനിൽ വെച്ചായിരുന്നു. സ്റ്റാൻഫോർഡിന്റെ വാഹനം ചുവന്ന ലൈറ്റിൽ നിറുത്താതെ ഓടിച്ചെന്നും പിന്നീടു തൊട്ടു മുന്നിലുള്ള വാഹനത്തിന്റെ പുറകിൽ ഇടിച്ചെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. താൻ പിടിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു മറ്റു ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞ ശേഷം സ്റ്റാൻഫോർഡ് സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കാൽനടയായി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

ജീൻസും ഷർട്ടും വലിച്ചുകീറി കമ്പിവേലി ചാടിക്കടന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഇയാളെ 30 മിനിറ്റിനുശേഷം പൊലീസ് പിടികൂടി. ഇയാളെ ചികിത്സിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇഎംടിയെ തലയ്ക്കടിച്ച് വീഴ്ത്താനും ശ്രമിച്ചതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. സ്റ്റാൻഫോർഡിന്റെ രക്തത്തിലെ ആൽക്കഹോൾ സാന്ദ്രതയുടെ അളവ് 0.267 ആയിരുന്നു. ഇത് നിയമപരമായ പരിധിയുടെ മൂന്നിരട്ടിയിലേറെയാണ്.

ശിക്ഷാ ഘട്ടത്തിലെ തന്റെ വിസ്താരത്തിനിടെ തനിക്ക് മദ്യപാന പ്രശ്‌നമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ജൂറിയോട് പറഞ്ഞു. 15 വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് സ്റ്റാൻഫോർഡിന് പരോളിന് അർഹത ലഭിക്കുക. എന്നാൽ, എപ്പോൾ മോചിപ്പിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആത്യന്തിക തീരുമാനം ടെക്സസ് ബോർഡ് ഓഫ് പാർഡൻസ് ആൻഡ് പരോൾസ് ആയിരിക്കും.

English Summary: Weatherford man sentenced to life in prison for habitual drunk driving