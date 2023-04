'കാക്കാം കിഡ്നിയെ'; രോഗത്തെ തുടക്കത്തിലെ നിർണ്ണയിച്ച് തടയാം, ബോധവൽക്കരണവുമായി അമേരിക്കൻ മലയാളി

ഷിക്കാഗോ∙ ക്രോണിക് കിഡ്നി രോഗം തുടക്കത്തിലെ കണ്ടുപിടിച്ചു തടയാൻ ബോധവൽക്കരണം ആരംഭിച്ച് അമേരിക്കൻ മലയാളി. അമേരിക്കയിലെ നാഷനൽ കിഡ്നി ഫൗണ്ടേഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമായ പാലാ സ്വദേശി ഷിബു പീറ്റർ വെട്ടുകല്ലേൽ ആണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്.

ഫൗണ്ടേഷന്റെ കിഡ്നി മൊബൈൽ ലാബിലൂടെ രോഗനിർണ്ണയ ക്യാമ്പുകളും ബോധവത്കരണ സെമിനാറുകളും നടത്തുകയാണ് ഷിബു. ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കിഡ്‌നിക്ക് വലിയ തകരാർ സംഭവിച്ചു കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോകുമെന്നും ഈ സന്ദേശം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ഷിബു വിശദീകരിച്ചു. ക്യാമ്പുകളിൽ പലരിലും രോഗാരംഭം കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. തുടക്കമായതിനാൽ പൂർണ്ണമായും രോഗമുക്തി നേടാൻ സാധിക്കുന്നതായും ഷിബു പറഞ്ഞു.

ഷിക്കാഗോ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്, ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഹോപ്‌ തുടങ്ങിയവരുമായുള്ള ചർച്ചക്കു ശേഷമാണ് ഷിബു പദ്ധതിക്കു തുടക്കം കുറിച്ചത്. മലയാളികൾ കൂടുതലുള്ള മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്കു സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണു നീക്കം. ഇതിനായി അമേരിക്കയിലെ സിറോ മലബാർ കത്തോലിക്കാ ചർച്ച് സഭാധ്യക്ഷൻ മാർ ജോയ് ആലപ്പാട്ടുമായും ഷിബു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

കേരളത്തിൽ‍ കിഡ്നി ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ചു ആറു വർഷത്തോളം കിഡ്നി പരിശോധനകൾ മൊബൈൽ ലാബിലൂടെ നടത്തിയിരുന്നു.‌‌‌ ഇതിലൂടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളിലാണു രോഗാരംഭം കണ്ടുപിടിച്ചത്. അമേരിക്കയിലെ റോട്ടറി ഇന്റർനാഷനലിന്റെ സഹകരണത്തോടെ കേരളത്തിൽ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ഡയാലിസിസ് മെഷീനുകൾ സംഭാവന നൽകി നിർധന രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ ഡയാലിസിസും ഷിബു ഏർപ്പാടാക്കുന്നുണ്ട്.

