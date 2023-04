ഡെമോക്രാറ്റിക് ജനപ്രതിനിധി മാക്സിൻ വാട്ടേർസിനെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണി; പ്രതിക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തി

ലോസാഞ്ചലസ്∙ ഡെമോക്രാറ്റിക് ജനപ്രതിനിധി മാക്സിൻ വാട്ടേർസിനെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തി. ടെക്സസിൽ നിന്നുള്ള ബ്രിയാൻ മൈക്കിൾ ഗഹേര്‍ട്ടിക്ക് എതിരെയാണു കാലിഫോർണിയയിലെ ഫെഡറൽ ഗ്രാന്റ് ജൂറി കുറ്റം ചുമത്തിയത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണു 60 കാരനായ ഗഹേർട്ടി പിടിയിലായത്. ഓഗസ്റ്റിലും നവംബറിലുമായി മാക്സിൻ വാട്ടേർസിന് പ്രതി ഭീഷണി സന്ദേശമുള്ള നാല് വോയിസ് മെയിലുകള്‍ അയക്കുകയായിരുന്നു.

കഴുത്തു മുറിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണികളിലൊന്ന്. ലോസാഞ്ചൽസിലെ ഹത്തോണിലുള്ള വാട്ടേർസിന്റെ ഓഫിസിൽ വിളിച്ച് വംശീയ അധിക്ഷേപവും ഇയാൾ നടത്തിയിരുന്നു. കോടതിയിൽ പൊലീസ് സമർപ്പിച്ച അഫിഡവിറ്റിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുള്ളത്. മറ്റു രണ്ട് കോൺഗ്രസ് വനിതകളുടെ ഓഫീസിലും സമാനമായ ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തിയിരുന്നു. നിലവിൽ ബോണ്ടുകളുടെ പുറത്ത് ജാമ്യത്തിലാണു ഗഹേർട്ടി. വിചാരണ എന്നുനടക്കുമെന്ന് ഇതുവരെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടില്ല.

English Summary: man was indicated for threatening maxine waters.