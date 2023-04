നാക്കുകൾ മുറിച്ചെടുത്തു; ടെക്സസിൽ ആറ് പശുക്കള്‍ ചത്തനിലയിൽ, അന്വേഷണം

ടെക്സസ്∙ ടെക്സസിൽ ആറ് പശുക്കൾ ചത്തനിലയിൽ. നാക്കുകൾ മുറിച്ചെടുത്ത നിലയിലാണു പശുക്കളെ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വികൃതമാക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ആറ് വയസുള്ള പശുവിനെയാണ് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത്. സ്‌റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ഒഎസ്‌ആറിന് സമീപമുള്ള മാഡിസൺ കൗണ്ടിയിലായിരുന്നു പശുവിനെ കണ്ടെത്തിയത്.

പശുവിന്റെ നാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി മാഡിസൻ കൗണ്ടി ഷെരീഫിന്റെ ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട്. രക്തം ചോരാതെയാണു നാക്ക് പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പശുവിന്റെ വായ്‌ക്കു ചുറ്റുമുള്ള തോൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ കേസ് അന്വേഷണത്തിനിടയിലാണു സമാന സാഹചര്യത്തിൽ അഞ്ചുപശുക്കളെ കൂടി കണ്ടെത്തിയത്. സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയ്ക്കു സമീപം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പശുക്കളെ കണ്ടെത്തിയത്. രണ്ടു പശുക്കളിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മുറിവും ഉണ്ട്. ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ മുറിച്ചതായും കണ്ടെത്തി. പശുക്കളെ കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാൽപ്പാടുകളോ ടയർ ട്രാക്കുകളോ ഇല്ലെന്നതും ദുരൂഹത വർധിപ്പിക്കുന്നു.

