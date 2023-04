ആഭ്യന്തര നയ ഉപദേഷ്ടാവ് സൂസൻ റൈസ് സ്ഥാനമൊഴിയുന്നു; നീര ടാൻഡനു സാധ്യത

വാഷിങ്ടൻ ഡി സി ∙ ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നയ ഉപദേശക സൂസൻ റൈസ് സ്ഥാനമൊഴിയുന്നു. ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് നീര ടാൻഡനാണു സാധ്യത. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ യുഎസ് അംബാസഡറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച റൈസ് പണപ്പെരുപ്പം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിയമം, തോക്ക് നിയന്ത്രണ നിയമം എന്നിവ പാസാക്കുന്നതിനു ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തെ സഹായിച്ചു. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ കുടിയേറ്റക്കാരായ കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈറ്റ് ഹൗസ് വിവാദം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സൂസൻ റൈസിന്റെ സ്ഥാനമൊഴിയൽ.

ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവായും ആഭ്യന്തര നയ ഉപദേഷ്ടാവായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഏക വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ, സൂസന്റെ സേവനം ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞു. വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് തയാറെടുക്കുന്ന ബൈഡൻ സൂസന് പകരം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറിയും സീനിയർ അഡൈ്വസറുമായ നീര ടാൻഡനാണ് മുന്നിൽ.

ഒബാമ ഭരണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ യുഎൻ അംബാസഡറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച റൈസ് പിന്നീട് ഒബാമയുടെ രണ്ടാം ടേമിൽ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവായി. ബൈഡൻ ഭരണത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ വൈറ്റ് ഹൗസ് ആഭ്യന്തര നയ സമിതിയെ റൈസ് നയിച്ചു. വിദേശനയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന റൈസ് ചരിത്രപരമായ രണ്ട് വർഷത്തെ നിയമനിർമാണ പ്രവർത്തനത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു.

ആഭ്യന്തര നയ ഉപദേശകയായി നീര ടാൻഡനെ ബൈഡൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെനറ്റിന്റെ അംഗീകാരം ആവശ്യമില്ല.

English Summary : Susan Rice to step down as Biden's domestic policy adviser