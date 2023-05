ക്ലീവ്‌ലാൻഡ് (ടെക്‌സസ്) ∙ 9 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു അയൽവാസികളെ വെടിവെച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നു സംശയിക്കുന്ന 38 കാരനായ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഒറോപേസയെ പിടികൂടിയെന്നു മോണ്ട്ഗോമറി കൗണ്ടി ഷെരീഫ് റാൻഡ് ഹെൻഡേഴ്സൺ അറിയിച്ചു. ഹൂസ്റ്റണിനു സമീപമുള്ള ക്ലീവ്‌ലാൻഡിലെ വീട്ടിൽ നിന്നു ഏകദേശം 20 മൈൽ (32 കിലോമീറ്റർ) അകലെ വച്ചാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ക്ലീവ്‌ലാൻഡ് പട്ടണത്തിൽ വെടിവയ്പ്പ് നടന്നത്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ സൂചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇയാളെ കണ്ടെത്തിയത്.

സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്നും ഏതാനും മൈലുകൾ അകലെ വനമേഖല ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒറോപെസയ്‌ക്കായി വിപുലമായ തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഗവർണർ ഗ്രെഗ് ആബട്ട് 50,000 ഡോളർ റിവാർഡ് തുകയായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. യുഎസ് ഇമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, നാലു തവണ നാടുകടത്തപ്പെട്ട മെക്സിക്കൻ പൗരനാണ് വെടിവെപ്പ് നടത്തിയത്. തോക്കുധാരിയെ ആദ്യം 2009 മാർച്ചിലും അവസാനമായി 2016 ജൂലൈയിലും നാടുകടത്തി. 2009 സെപ്റ്റംബറിലും 2012 ജനുവരിയിലും നാടുകടത്തപ്പെട്ടു.

കൊല്ലപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഹോണ്ടുറാസിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. പ്രതി വീട്ടിലേക്ക് നടന്ന് വെടിയുതിർക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം വീട്ടിലെ സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും തങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും ഒളിപ്പിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും ശ്രമിച്ചു. ആദ്യം തന്റെ ഭാര്യയെ മുൻവശത്തെ വാതിൽക്കൽ വച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നും വെടിവെപ്പിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട വിൽസൺ ഗാർസിയ പറഞ്ഞു.

ഡയാന വെലാസ്‌ക്വസ് അൽവാറാഡോ (21) , ജൂലിസ മോളിന റിവേര (31), ജോസ് ജോനാഥൻ കാസരെസ് (18), സോണിയ അർജന്റീന ഗുസ്മാൻ (25), ഡാനിയൽ എൻറിക് ലാസോ (9) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

‘തന്റെ മകൾക്ക് അടുത്തിടെ റസിഡൻസി ലഭിച്ചു. ഇതിനകം അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിയുടെ സഹായത്തോടെ എട്ടു വർഷം മുമ്പ് രേഖകളില്ലാതെയാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് മകൾ എത്തിയതെന്നും’ ഡയാനയുടെ പിതാവ് ഒസ്മാൻ വെലാസ്‌ക്വസ് ചൊവ്വാഴ്ച പറഞ്ഞു. അഞ്ചു കൊലപാതക കേസുകളിൽ ഒറോപസയ്‌ക്കെതിരെ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയാളുടെ ബോണ്ട് 5 മില്യൺ ഡോളറായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Texas man accused of killing 5 neighbors is in custody